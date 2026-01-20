Projektekonom
2026-01-20
Projektekonom till stora infrastrukturprojekt
En statlig aktör inom energiinfrastruktur befinner sig i en expansiv utbyggnadsfas och planerar mycket stora investeringar under de kommande tio åren. Med ett växande antal komplexa projekt ökar kraven inom ekonomiområdet. Därför söker vi nu en erfaren projektekonom, som kan stötta projektledare och huvudprojektledare i hanteringen av ekonomiska frågor i stora investeringsprojekt, med start i februari.
De projekt som ingår i programmen är både komplexa och omfattande infrastrukturprojekt, där flera har en total budget som överstiger 1 miljard kronor. Projekten genomförs i olika entreprenadformer, såsom utförandeentreprenad, totalentreprenad och entreprenad i samverkan.
I uppdraget kommer du att arbeta antingen i enskilda projekt inom ett program eller i ett huvudprojekt som omfattar flera delprojekt. Uppdragens inriktning kan variera över tid, beroende på verksamhetens behov och i vilken fas projekten befinner sig.
Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, huvudprojektledare och olika expertfunktioner. Uppdraget ställer höga krav på analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt god förståelse för styrning och uppföljning i offentliga projekt.
ArbetsuppgifterDu kommer att ingå i den enhet som ansvarar för projekt- och programstöd inom organisationens investeringsverksamhet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Stödja projektledare och huvudprojektledare med prognoser, kalkyler, analyser och ekonomiska utredningar
Arbeta med ekonomisk planering, uppföljning och redovisningsfrågor inom stora anläggningsprojekt
Analysera och följa upp avvikelser mot prognos och årsplan tillsammans med projektledare
Bidra till en strukturerad och kvalitetssäkrad ekonomistyrning i projekten
Låter det intressant? Ansök redan idag! Vid frågor kontakta Johanna Nilsson, johanna.nilsson@atalent.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
