Projektekonom
2025-09-19
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Kommunen driver systematiskt flera externt finansierade projekt. Tillväxtavdelningen är en resurs till flera olika projekt i kommunen. Projekten har ofta olika projektpartners och finansiering söks från olika stödsystem både nationellt och internationellt.
Tillväxtavdelningen ska vara med och skapa bättre möjligheter för uppväxling av medel för alla verksamheter i kommunen och vi bidrar i samverkan och nätverk för regionens utveckling.
Vi söker en projektekonom vars arbetsuppgifter kommer vara att löpande stödja projektledarna med ekonomiska frågor i olika projekt gällande redovisning och rekvisition av projektekonomi/administration. Löpande använda olika rapporteringsverktyg som är aktuella för de projekt som bedrivs. Hålla kontakt och samordna redovisningen från alla partners i projekten. Stöd för projektgrupper och andra verksamheter i ekonomiska frågor samt vid ansökningar och upphandlingar. Överblick över befintliga projekt samt omvärldsbevakning för att skapa förutsättningar för nya projekt.
Du ska leda dialogen i ekonomiska frågor med projektpartners och genomföra extern rapportering till t ex Tillväxtverket, ESF+, Jordbruksverket, Kulturrådet, Regionen, Länsstyrelsen m fl. Även medverkan i den interna rapporteringen till projektens olika projektgrupper, styrgrupper och andra intressenter förväntas, samt stämma av projekten i den kommunala redovisningen.
Tjänsten kommer också att innefatta viss administration för tillväxtavdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst slutförd gymnasieutbildning inom ekonomi, samt erfarenhet från ekonomi och redovisning om minst 3 år. Du ska även hantera svenska och engelska språket i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektredovisning inom offentligt finansierade projekt, kunskap om externt finansierade projekt samt kompetens inom offentlig upphandling.
Som person samarbetar du väl med andra, du är noggrann och skapar ordning och reda. Vi ser gärna att du är strukturerad, regelorienterad och uthållig. Du kan arbeta självständigt och med prioriteringsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
