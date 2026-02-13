Projektchef inom tekniska installationer
Vill du ta en nyckelroll i ett bolag som kombinerar lång hantverkstradition med utveckling, struktur och framåtanda? Som Projektansvarig hos Rörtema får du leda komplexa VS- och industriprojekt från start till mål - i en organisation där du får stort inflytande, direkt närhet till besluten och möjlighet att bidra till en tydligt växande projektverksamhet. Här blir du en central del av ledningsgruppen och får samtidigt arbeta i en verksamhet där professionalitet, kvalitet och kundfokus står i centrum.
Vad erbjuder vi?
En nyckelroll med stort mandat att påverka och utveckla projektverksamheten.
En strategiskt viktig position som ingår i ledningsgruppen.
Ansvar för både projektledning och utveckling av arbetssätt, struktur och effektivitet.
Leda Projektteam och stötta projektledare och arbetsledare.
Varierande och utvecklande projekt inom både VS-installationer och industri.
Ett bolag med stark lokal närvaro, stabilitet och nära samarbete mellan avdelningar.
En trygg anställning med goda förmåner, kollektivavtal och möjlighet till tjänstebil.
Om bolaget
RörTema grundades 2001 och är specialiserade på VVS, verkstadsarbeten, rör och smide. Med en egen verkstad och erfarna medarbetare hanterar de allt från avancerade speciallösningar till vardagliga installationer. Sedan 2019 är de en del av Instalco - vilket innebär lokal närhet kombinerat med de stora möjligheter som finns i en nationell koncern med över 150 dotterbolag och 6 000 medarbetare. Rörtema är verksamt från södra Östergötland till norra Stockholm.Vem söker vi?
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom VS-, bygg- eller industrirelaterad installation och som har flera års dokumenterad erfarenhet av projektledning inom branschen. Du trivs i en roll där du kombinerar kunddialog, ledarskap, planering och ekonomiskt ansvar - och där du får driva projekt hela vägen från kundmöte till färdig leverans. Krav och kvalifikationer:
Teknisk utbildning inom VS/Industri, bygg eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Flera års erfarenhet av projektledning i installationsbranschen.
God kunskap om entreprenadjuridik (AB/ABT), AMA och branschregler.
Stark ekonomisk förståelse - van vid kalkyl, budget, prognoser och uppföljning.
God vana av IT-system, projektverktyg och affärssystem.
B-körkort.
För att lyckas i denna roll söker vi en trygg och tydlig ledare som både kan vägleda och utveckla projektteamet och samtidigt hantera komplexa kundbehov. Du är strukturerad, analytisk, lösningsorienterad och trivs i en miljö där affärsmässighet, kvalitet och kundrelationer står i centrum. Som person är du kommunikativ, förtroendeskapande och har en naturlig förmåga att se helheten i varje projekt. Du skall se affärsresor som en självklar del av arbetet, då Rörtema har kunder över ett större geografiskt område.
Vad innebär rollen?
Som Projektansvarig hos Rörtema får du en central roll i att leda, driva och vidareutveckla en kundorienterad organisation. Du ansvarar för hela projektlivscykeln - från kalkylering och planering till genomförande, uppföljning och leverans - samtidigt som du säkerställer kvalitet, kundnöjdhet och lönsamhet. Du arbetar nära VD och rådgivare samt leder både montörer, arbetsledare och projektledare. Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Leda och planera VS/Industriprojekt från uppstart till avslut.
Sätta ihop och leda projektteam.
Upprätta och ansvara för projektbudget, tidplan och resursplanering.
Koordinera interna resurser och externa underentreprenörer.
Säkerställa att installationer utförs enligt lagkrav, branschstandarder och avtal.
Utveckla kundrelationer och säkerställa hög kvalitet i dialog och leverans.
Genomföra riskanalyser och hantera avvikelser.
Rapportera projektstatus till ledning och andra intressenter.
Bidra till strukturer, förbättringsarbete och effektiv projektmetodik.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd direkt av Rörtema med start omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en heltidstjänst om 40 timmar per vecka. Denna rekryteringsprocess innehåller en bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
