Projektadministratör
Swede Ship Marine AB
2025-10-24
Vi söker dig som vill arbeta i en central administrativ roll i våra marina projekt. Som projektadministratör är du projektledarens högra hand och den som hjälper till att hålla kursen - både mot produktion och kund. Rollen passar dig som gillar varierande arbetsuppgifter, där dagarna kan skifta och där du ibland behöver lösa uppgifter med kort varsel.
Om rollen
I den här rollen får du ett helhetsgrepp om projektens administration och informationsflöde. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
- Stötta projektledaren i uppföljning mot både produktion och kund
- Arbeta i och uppdatera vårt projekt- och affärssystem under hela projektens livscykel
- Göra uppföljningar, ta fram beslutsunderlag och hantera protokoll
- Sammankalla, leda och medverka på möten
- Säkerställa att leveranser följs upp med kund och leverantörer
- Bidra till struktur, tydlighet och ordning i ett stort och pågående projekt
Arbetet är brett och dynamiskt - du får hantera allt från detaljer i dokumentation till koordinering och kommunikation. Då projektet är omfattande och pågått i över två år, behöver du vara nyfiken och uthållig i ditt lärande. Du kommer successivt att sätta dig in i både projektets delar, varvsverksamheten i stort och ett stort antal interna förkortningar och begrepp.
Om dig
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna i projektmiljö
- Har goda kunskaper i Excel och Word (MS Project är meriterande)
- Är van att hantera flera parallella arbetsuppgifter och kan växla snabbt
- Har intresse för marina verksamheter (erfarenhet är meriterande men inte krav)
- Talar och skriver svenska obehindrat och uppfyller säkerhetskrav (minst 5 års folkbokföring i Sverige)
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Du är strukturerad, självgående, ansvarstagande och trivs i en stödjande roll. Du samarbetar väl, är kommunikativ och har lätt att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Vad gör jobbet extra roligt?
- Du får helhetsinblick i hela varvsverksamheten
- Du arbetar nära många olika kompetenser - teknik, produktion, planering, ledning och kund
- Du blir en central spelare i ett av våra stora marina projekt där ditt arbete märks och gör skillnad
Med rötter som sträcker sig tillbaka till 1894 är Swede Ship en ledande aktör inom svensk skeppsbyggnad. Med våra varv i Djupvik på Tjörn och Hunnebostrand i Sotenäskommun bygger vi specialfartyg i både aluminium och komposit för kunder som Sjöräddningen, Kustbevakningen och Marinen.
Vi hanterar hela processen själva - från design och konstruktion till nybyggnation, reparationer och elektrifiering. Våra team av ingenjörer och tekniker arbetar i nära samarbete för att skapa hållbara, innovativa och effektiva lösningar, oavsett om det gäller avancerad kompositlaminering eller specialbyggda aluminiumfartyg.
Som en del av Ö-borgen, en företagsgrupp med fokus på att stärka svensk skeppsbyggnad och sjöfartsindustri, kombinerar vi tradition och innovation för att möta morgondagens utmaningar.
Vill du vara med och bygga framtidens fartyg tillsammans med oss?
