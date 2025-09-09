Project Lead Engineer mechanical
En ögonblicksbild av din dag
I våra projekt samarbetar vi mycket nära med vår motsvarighet på el- och styrsidan, vilket skapar en hög teamkänsla, god kommunikation, säkerställer en hög kvalitet och möjliggör att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och input.
Hur Du kommer att påverka
* Att ansvara för ledning, teknisk klarering samt koordinering av teknikfrågor rörande mekaniska kringsystem, både när det gäller gasturbinpacken, kompressor/generator och ev. process i orderprojekten.
* Att leda och koordinera konstruktionsgruppens arbete med anpassning av systemlösningar.
* Du kommer även, i frågor som rör kringsystemen, att vara projektets ansikte utåt i kontakten med våra kunder, både interna och externa, och våra leverantörer.
* Då en stor del av våra kundkontakter sker hos kunden, innefattar tjänsten som PLE mellan 15 - 20 resdagar per år.
Vad Du medför
* Du är en ingenjör med erfarenhet av mekanisk konstruktion eller t.ex. driftsättningserfarenhet av gasturbinanläggningar.
* Du vill vara delaktig i en utvecklande processorganisation och ha direkt påverkan på leveranskedjan till vår kund. Du vill leda, koordinera och skapa projektteam med god sammanhållning.
* Du är målinriktad, ansvarstagande, flexibel, har god samarbetsförmåga både inom avdelningen och inom det interna Siemens-Energynätverket.
* Du trivs med att hantera många samtidiga frågeställningar, internt inom Siemens-Energy såväl som externt gentemot våra kunder.
* Du har en god social kompetens.
* Du har goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift. Ytterligare språk är meriterande.
Om Teamet
Avdelningen består idag av 20 personer där varje PLE (Project Lead Engineer) har det tekniska konstruktionsansvaret för gasturbinpackens kringsystem i ett eller flera leveransprojekt.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
