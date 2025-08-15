Project Engineering Manager Göteborg
Plats: Göteborg | Omfattning: Heltid
Vi söker nu en Project Engineering Manager som vill leda kundspecifika multidisciplinära projekt inom högspänning, där kunden levererar transformatorer av högsta kvalitet. Du blir en nyckelperson som ansvarar för att hela ingenjörsteamets leveranser sker enligt avtal, kvalitetsstandarder, HSE-krav, finansiella mål och tidplan.
I större FEED-paket till EPC-projekt kan projektgruppen bestå av 30-40 personer och projekttiden uppgå till cirka 18 månader. Projektgrupperna bemannas från både Rejlers och Hitachi Energy, och utförs enligt Hitachi Energys projektmodell, rutiner och processer.
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom relevant område (ex. el)
1-2+ års erfarenhet inom projektledning
God teknisk förståelse och erfarenhet inom industrin
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Certifiering i PMP, PMI eller IPMA C/B
Meriterande:
Erfarenhet från konsultrollen
Erfarenhet av anläggningsutveckling inom processindustri eller större energiprojektDina arbetsuppgifter
Leda och coacha hela ingenjörsteamet i projektet
Säkerställa leveranser enligt avtal, budget och tidplan
Ge feedback till linjechefer och uppdatera interna/externa intressenter i projektmöten
Bidra till förbättring av policies och instruktioner
Identifiera och driva förbättringsmöjligheter i projekt och processerDina personliga egenskaper
Strategisk och lyhörd med förmåga att möta kundernas behov
Resultatinriktad med driv att leda utvecklingen framåt
Relationsbyggare som skapar engagemang och arbetsglädje i teamet
Van att arbeta med komplexa projekt och många intressenter
Företaget erbjuder
En nyckelroll i stora och komplexa energiprojekt
Långsiktiga uppdrag i nära samarbete med välkända aktörer inom branschen
Möjlighet att påverka processer och arbetssätt
Ett engagerat och kompetent team med hög teknisk nivåSå ansöker du
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till: JC@happygroup.se
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta: Melvin@happygroup.se
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
