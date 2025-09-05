Project controller
2025-09-05
Vill du arbeta med projekt i en tekniktung miljö där du får stort ansvar och möjlighet att påverka? Nu söker vi dig som är Senior Project Controller inom finance till ett uppdrag inom industrin i Västerås. I rollen blir du en viktig del av ett kunnigt team och ansvarar för ekonomisk projektuppföljning - både i större och mindre projekt. Du arbetar med kostnadsuppföljning, prognoser, kassaflödesanalyser, redovisning, riskbedömningar och presentationer. Det handlar om att säkra att rätt siffror hamnar på rätt plats - i tid. Du samarbetar nära projektledare, ekonomi och andra nyckelpersoner. Erfarenhet av att hantera stora datamängder i Excel, jobba i en projektstyrd miljö och förstå kontrakt är starkt meriterande.
Plats: Västerås (kontorsbaserat, möjlighet till hybrid 1 dag veckan)
6 månaders provanställning tillämpas som sedan övergår till en tillsvidareanställning.
Ansök via www.randstad.se
senast 2025-09-30. Frågor? Kontakta Hanna Bahrami på hanna.bahrami@randstad.se
eller 076-854 88 04.
Ansvarsområden
• Kvalifikationer
Har goda kunskaper i SAP
Har erfarenhet som controller/ekonom i projektmiljö (gärna tågindustri eller teknik)
Är vass i Excel och trygg med stora datamängder
Har koll på internredovisning, kassaflöde, prognoser och analyser
Är skicklig på PowerPoint och datavisualisering
Talar och skriver flytande på svenska och engelska
Har en relevant utbildning inom ekonomi/finans/redovisningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
