Programmerare och ställare till formsprutor
Team Bemanning i Värnamo AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Värnamo Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Värnamo
2025-10-23
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Team Bemanning i Värnamo AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Känner du någon som är sugen på att börja jobba eller kanske byta jobb och som har erfarenhet som programmerare och ställare för formsprutor!? Då ska ni genast skicka in en ansökan till oss
OM TJÄNSTEN:
I rollen kommer du i första hand arbeta med att främst ställa och även programmera formsprutor. Arbetet kräver god förståelse för ritningsläsning och tekniska underlag, då du ansvarar för att detaljerna tillverkas enligt specifikation. Du kommer även att kontrollmäta och kvalitetssäkra de färdiga produkterna samt utföra enklare maskinunderhåll.
Det ställs höga krav på att du är noggrann, flexibel i ditt arbete och att du kan ta till dig instruktioner.
Vem är du?
För att trivas i rollen som Kantpressare tror vi att du är en person som tar ansvar för ditt arbete och har ett öga för både detaljer och helhet. Du är självgående, men också en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är van att arbeta praktiskt, strukturerat och med höga krav på kvalitet. Du har tidigare erfarenhet från liknande tillverkningsmiljö och känner dig bekväm med att läsa ritningar och arbeta efter tekniska underlag. Du ser värdet i att jobba effektivt.Publiceringsdatum2025-10-23Kravprofil för detta jobb
• Erfarenhet av att arbeta som Kantpressare eller med liknande arbetsuppgifter inom metallbearbetning
• Goda kunskaper i att hantera kantpressmaskiner och andra relevant maskiner
• Förmåga att läsa och förstå ritningar och tekniska specifikationer
• Noggrannhet och hög arbetsmoral
• Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
• Erfarenhet från industriproduktion är meriterande
• Du är en självgående och ansvarsfull person
• Du har en problemlösande inställning och är flexibel i ditt arbete
• Du arbetar strukturerat och har ett öga för detaljer
• Du trivs i en arbetsmiljö där du får ta eget ansvar och utvecklas inom ditt yrkesområde
Ställa och köra kantpressmaskiner (manuell eller CNC-styrd)
Meriterande:
• Truck kort
• Travers kortDina personliga egenskaper
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Engagerad och flexibel
• God samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Arbetstider:
• Dagtid och skiftarbete förekommer, så du bör vara flexibel med arbetstider.
Vi erbjuder
• En stabil anställning i ett välskött företag med god och ren arbetsmiljö
• Möjlighet till intern upplärning och utveckling
• Heltidsarbete med varierande arbetsuppgifter och skiftgång
• Anställning enligt kollektivavtal med marknadsmässig lön
Om oss
Team Bemanning AB är ett väletablerat auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i Värnamo. Med lång erfarenhet inom branschen erbjuder vi skräddarsydda lösningar för företag som behöver flexibel och kompetent personal, oavsett om det gäller kortare uppdrag eller långsiktiga rekryteringar.
Vi arbetar med högt ställda krav på kvalitet, etik och ansvar. Vår styrka ligger i vårt personliga engagemang, vår lokala förankring och vår förmåga att matcha rätt person med rätt uppdrag.
Hos oss är både kunder och konsulter i fokus - vi tror på långsiktiga relationer, tydlig kommunikation och att alltid leverera med högsta kvalitet.
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvård som en del av vår satsning på välmående och trivsel.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till www.teambemanning.se
redan idag!
Har du frågor eller funderingar
Kontakta Rekryterare Niklas 072-300 26 46 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Bemanning i Värnamo AB
(org.nr 559160-4540) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9571489