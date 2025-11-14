Programmerare inom Python och DNA-analys till Lunds Universitet
Vill du göra verklig skillnad? Följ med på en unik resa där du modifierar AI-modeller för att spåra DNA-fragment från cancermetastaser i blodet. Detta banbrytande projekt med DNA-data syftar till att förutsäga cancerutveckling tidigt och gör en verklig skillnad för människors liv.
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att arbeta för att modifiera och träna avancerade AI-modeller för att analysera DNA-data och identifiera cancermarkörer. Du arbetar i ett dynamiskt och tvärvetenskapligt team där din expertis inom djupinlärning driver forskningen framåt. Deras fokus ligger på att finna nya sätt att spåra DNA-fragment i blodprov från cancerpatienter för att lokalisera metastaser på ett tidigare stadium.
Du erbjuds
Här arbetar du i ett socialt och välkomnande team som erbjuder en stimulerande och meningsfull arbetsmiljö där du bidrar till banbrytande cancerforskning. Teamet är mycket informellt med hög kompetens och motivation där passionen för forskning är stor.
Uppdraget är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work, och projektet pågår initialt 6-7 månader.
Som utvecklare kommer du att arbeta med ett unikt bioinformatiskt projekt. Huvuduppgiften är att modifiera och träna avancerade AI-modeller för att analysera DNA-fragment från blodprover, med målet att tidigt upptäcka cancermetastaser. Huvuduppgiften består i att utveckla en anpassad AI-modell. Detta innefattar att ta en befintlig basmodell (BART) och med hjälp av PyTorch programmera och implementera ett nytt, specialiserat lager ovanpå den. Du ansvarar därefter för att träna, finjustera och testa den modifierade modellen med deras DNA-dataset.
• Modifiera en befintlig AI-modell (BERT/BART) med hjälp av PyTorch.
• Träna och testa den nya modellen på simulerad data.
• Generera syntetiska dataset för modellträning.
• Modifiera basmodellen med hjälp av Torch.
• Dokumentera allt arbete i GitHub.
VI SÖKER DIG SOM
• Har kandidatexamen inom relevant område
• Har erfarenhet av programmering i Python.
• Har erfarenhet inom Torch-ramverket.
• Kunskap om att dokumentera allt arbete i GitHub och föra loggar.
• Förmåga att arbeta noggrant och metodiskt.
• Flytande i engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av AI-modeller som BERT/BART
• Bakgrund inom DNA-sekvensering
• Biologisk/medicinsk bakgrund
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Det är också viktigt att du är kommunikativ, öppen och har lätt för att arbeta med andra människor.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Lunds universitet är ett av norra Europas mest prestigefyllda och internationella lärosäten, känt för sin forskning i världsklass. På plats får du möjlighet att arbeta i en dynamisk, mångvetenskaplig och högakademisk miljö där passionen för kunskap står i centrum. Lärosätet erbjuder en unik och stimulerande miljö där du kan driva banbrytande forskning som räddar liv. Varaktighet, arbetstid, etc.
