Programledare till kund i Göteborg
2025-09-18
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Programledare till ett större initiativ som har som mål att etablera en sammanhållen, användarvänlig och kostnadseffektiv digital arbetsplats. Rollen innebär att operativt driva och samordna arbetet, med fokus på att aktiviteter kopplade till Microsoftavtalet, målbild, färdplan och migreringar genomförs i rätt tid och med hög kvalitet. Du kommer att ansvara för koordinering och uppföljning av arbetet, bygga och underhålla samarbetsstrukturer med team, processägare och produktägare samt hålla nära kontakt med parallella initiativ. Arbetet omfattar även att rapportera status, risker och behov till ledning, leda workshops, planeringar och uppföljningar samt bidra till utvecklingen av långsiktig strategi och målbild.
Obligatoriska kvalifikationer
Mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
Dokumenterad erfarenhet av att leda grupper och organisationer
Djup teknisk förståelse och bakgrund inom IT
Förmåga att arbeta självständigt med stort ansvarstagande
Flerårig erfarenhet av förändringsarbete och verksamhetsutveckling
Väl utvecklad kommunikativ förmåga samt ett strukturerat och analytiskt arbetssätt
Omfattande erfarenhet av projekt- och programledning med god samarbetsförmåga
Det anses som meriterande om du har erfarenhet av att leda komplexa program där införandet av nya system påverkar verksamhetens processer. Det är också en fördel om du arbetat med implementering av större avtal, särskilt inom Microsoftområdet. Vidare ses erfarenhet från politiskt styrda organisationer och arbete i omfattande och komplexa IT-miljöer som meriterande.
Din ansökan
