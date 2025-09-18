Programledare till kund i Göteborg

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Göteborg
2025-09-18


Visa alla datajobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Uppdragsbeskrivning

Vi söker en Programledare till ett större initiativ som har som mål att etablera en sammanhållen, användarvänlig och kostnadseffektiv digital arbetsplats. Rollen innebär att operativt driva och samordna arbetet, med fokus på att aktiviteter kopplade till Microsoftavtalet, målbild, färdplan och migreringar genomförs i rätt tid och med hög kvalitet. Du kommer att ansvara för koordinering och uppföljning av arbetet, bygga och underhålla samarbetsstrukturer med team, processägare och produktägare samt hålla nära kontakt med parallella initiativ. Arbetet omfattar även att rapportera status, risker och behov till ledning, leda workshops, planeringar och uppföljningar samt bidra till utvecklingen av långsiktig strategi och målbild.

Obligatoriska kvalifikationer

Mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
Dokumenterad erfarenhet av att leda grupper och organisationer
Djup teknisk förståelse och bakgrund inom IT
Förmåga att arbeta självständigt med stort ansvarstagande
Flerårig erfarenhet av förändringsarbete och verksamhetsutveckling
Väl utvecklad kommunikativ förmåga samt ett strukturerat och analytiskt arbetssätt
Omfattande erfarenhet av projekt- och programledning med god samarbetsförmåga

Det anses som meriterande om du har erfarenhet av att leda komplexa program där införandet av nya system påverkar verksamhetens processer. Det är också en fördel om du arbetat med implementering av större avtal, särskilt inom Microsoftområdet. Vidare ses erfarenhet från politiskt styrda organisationer och arbete i omfattande och komplexa IT-miljöer som meriterande.

Din ansökan

Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

Publiceringsdatum
2025-09-18

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/

Jobbnummer
9514604

Prenumerera på jobb från Quest Consulting Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Quest Consulting Sverige AB: