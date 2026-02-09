Programledare till Anstalten Tygelsjö
Kriminalvården, anstalten Tygelsjö / Kuratorjobb / Malmö Visa alla kuratorjobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, anstalten Tygelsjö i Malmö
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområdet (VO) Tygelsjö/Ringsjön består av anstalten Tygelsjö med 137 platser för män och anstalten Ringsjön med 82 platser för kvinnor i säkerhetsklass 3, som leds av en anstaltschef tillsammans med sju kriminalvårdsinspektörer. På båda anstalterna bedrivs ett stort VSP och utredningsarbete, samtidigt som det på båda anstalterna bedrivs värdefull sysselsättning som exempelvis en handelsträdgård, snickeri med pallkragetillverkning, mekanisk verkstad, montering/förpackning, kök- och matlagning, lärcentrum samt annan strukturerad verksamhet.
Läs mer om anstalten Tygelsjös verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/tygelsjo/#verksamhetPubliceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivsomfattande programverksamhet för intagna på Tygelsjö, både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädesvis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori.
Programledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med kriminalvårdsinspektör och övriga programledare planera, leda, utveckla och följa upp programverksamheten på anstalten. Tillsammans med övrig personal svarar du för säkerhets- och ordningsfrågor under behandlingsarbetet. Viktigt är ett gott samarbete såväl med andra programledare som med personal på anstalten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt och har lätt för att samarbeta med andra människor. I stressiga situationer behåller du ditt lugn och har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning med beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* Giltigt B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Godkänd grundutbildning inom Kriminalvården
* Klientnära kriminalvårdserfarenhet
* Genomfört Kriminalvårdens programledarutbildning
* Övriga utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302305". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Tygelsjö Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Anna Philipson anna.philipson@kriminalvarden.se Jobbnummer
9729797