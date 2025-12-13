Programkoordinator inom extern kvalitetssäkring till Equalis
2025-12-13
Vill du vara med och bidra till en jämlik vård i Sverige? Equalis söker just nu en driven programkoordinator med fokus på radiologi, för tillsvidareanställning Är Du kanske vår framtida arbetskamrat?
Vad gör företaget?
Equalis är ett not-for-profit-företag vars syfte är att genom extern kvalitetssäkring och andra tjänster tillgodose att undersökningar som används inom hälso- och sjukvård ger medicinsk diagnostik att lita på. Detta är en grundläggande förutsättning för att patienter ska få rätt diagnos och behandling, samt för en jämlik vård i hela landet. Arbetet bedrivs av ca 30 medarbetare vid kontoret i Uppsala, i samverkan med experter från sjukvården i hela landet. Equalis kunder finns framför allt i Sverige och i övriga nordiska länder.
Vad ska du göra?
Vi söker dig som tillsammans med övriga medarbetare i avdelningen för extern kvalitetssäkring och utveckling vill arbeta för att bild och funktionsundersökningar inom sjukvården ger resultat som är lika, riktiga och jämförbara.
Du kommer att arbeta som programkoordinator med att ta fram, utveckla och genomföra kvalitetssäkringsprogram tillsammans med experter runt om i Sverige. Du kommer utvärdera och jämföra undersökningsresultat/medicinsk diagnostik på nationell nivå och skriva rapporter. Arbetet som programkoordinator är mångfacetterat och du är nyfiken och noggrann genom hela processen. På kontoret samarbetar vi mellan avdelningar och du har även dagliga kontakter med deltagare, expertgrupper, provmaterialleverantörer och vid behov också representanter från diagnostikindustrin.
Vidare ingår att arrangera utbildningsdagar och expertgruppsmöten med varierande antal deltagare på olika platser i Sverige. Detta ger goda möjligheter att nätverka med deltagare och nyckelpersoner inom området. Du arbetar både självständigt och i team och rollen erbjuder dig frihet att engagera dig i projekt, både interna och externa, som syftar till att uppnå Equalis vision - Tillsammans skapar vi medicinsk diagnostik att lita på!
Vem är du?
Det är viktigt att du har god kunskap om kliniskt arbete inom bild och funktionsmedicin, erfarenhet av radiologi är meriterande. Vi ser att du har en naturvetenskaplig eller annan relevant högskoleutbildning, tex biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker eller ingenjör med flera års yrkeserfarenhet. Har du dessutom varit metodansvarig eller haft liknande uppdrag är det meriterande.
Rollen som programkoordinator kräver utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga, då du dagligen samarbetar med kollegor på kontoret, deltagare i våra kvalitetssäkringsprogram och med medlemmar i våra expertgrupper. Du kan utrycka dig väl i tal och skrift framför allt på svenska, men även i vissa fall på engelska. Du har lätt för att skapa relationer och kan arbeta vetenskapligt överskridande samt är trygg i att hålla presentationer och förmedla Equalis budskap i större sammanhang.
Du har god analytisk förmåga då resultatsammanställning och dataanalys är centrala delar i tjänsten. Teknisk kompetens är meriterande då bearbetning av digitala material från system inom sjukvården ingår i arbetsuppgifterna.
I rollen driver du egna projekt vilket kräver att du som person har ledarskapsförmåga, är initiativtagande och stimuleras av ansvar. Vi ser gärna att du har jobbat i projektform tidigare, kanske har du till och med arbetat i rollen som projektledare? Du måste även trivas med att självständigt planera, prioritera och utföra arbete mot uppsatta deadlines och mål. Du stimuleras av att förbättra rutiner och processer och uppskattar en roll där du ges möjlighet att bidra med både dina tankar och handlingskraft.
Vi ser våra medarbetare som företages viktigaste resurs och för att vi alla ska trivas med varandra så kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
• Arbetsplats med mycket god stämning och gemensamma aktiviteter
• Möjlighet att arbeta hemifrån upp till 50 %, när arbetet tillåter
• Generösa flextidsregler
• Friskvårdsbidrag
• Kollektivavtal inklusive tjänstepension
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: rekrytering@equalis.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Programkoordinator 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Equalis AB
(org.nr 556515-2807)
Kungsgatan 113 (visa karta
)
753 18 UPPSALA Kontakt
Vid frågor om rekryteringsprocessen, avd. chef
Anna Norling anna.norling@equalis.se 018-490 31 51 Jobbnummer
9643051