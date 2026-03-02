Programkoordinator inom extern kvalitetssäkring till Equalis
Equalis AB / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2026-03-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Equalis AB i Uppsala
Vill du vara med och bidra till en jämlik vård i Sverige? Equalis söker just nu en programkoordinator - för ett vikariat. Är Du kanske vår framtida arbetskamrat?
Vad gör företaget?
Equalis är ett not-for-profit-företag vars syfte är att genom extern kvalitetssäkring och andra tjänster tillgodose att undersökningar som används inom hälso- och sjukvård ger medicinsk diagnostik att lita på. Detta är en grundläggande förutsättning för att patienter ska få rätt diagnos och behandling, samt för en jämlik vård i hela landet. Arbetet bedrivs av ca 30 medarbetare vid kontoret i Uppsala, med stöd av experter från sjukvården i hela landet. Equalis kunder finns framför allt i Sverige och övriga nordiska länder.
Vad ska du göra?
Vi söker dig som tillsammans med övriga medarbetare i avdelningen för extern kvalitetssäkring och utveckling vill arbeta för att undersökningar inom sjukvården ger resultat som är lika, riktiga och jämförbara.
Du kommer att arbeta som programkoordinator med att ta fram, utveckla och genomföra kvalitetssäkringsprogram tillsammans med experter runt om i Sverige. Du kommer utvärdera och jämföra undersökningsresultat på nationell nivå och skriva rapporter. Arbetet som programkoordinator är mångfacetterat och du är nyfiken och noggrann genom hela processen. På kontoret samarbetar vi mellan avdelningar och du har även dagliga kontakter med deltagare, expertgrupper, provmaterialleverantörer och vid behov också representanter från diagnostikindustrin.
Vidare kan det ingå att arrangera utbildningsdagar och expertgruppsmöten med varierande antal deltagare på olika platser i Sverige. Detta ger goda möjligheter att nätverka med deltagare och nyckelpersoner inom området. Du arbetar både självständigt och i team och visst laborativt arbete kan ingå. I rollen kommer du få frihet att engagera dig i projekt, både interna och externa, som syftar till att uppnå Equalis vision - Tillsammans skapar vi medicinsk diagnostik att lita på!
Vem är du?
Det är viktigt att du har god kunskap om klinisk laboratorieverksamhet, har du dessutom erfarenhet av medicinsk diagnostik från andra sammanhang är det meriterande. Vi ser att du har en naturvetenskaplig eller annan relevant högskoleutbildning, tex biomedicinsk analytiker, och gärna några års yrkeserfarenhet. Rollen som programkoordinator kräver utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga, då du dagligen samarbetar med kollegor på kontoret, deltagare i våra kvalitetssäkringsprogram och med medlemmar i våra expertgrupper. Du kan utrycka dig väl i tal och skrift framför allt på svenska, men även i vissa fall på engelska. Du har lätt för att skapa relationer och kan arbeta vetenskapligt överskridande samt är trygg i att hålla presentationer och förmedla Equalis budskap i större sammanhang.
Du har god analytisk förmåga då resultatsammanställning och dataanalys är centrala delar i tjänsten. Detta kräver också goda kunskaper i officepaketet, framför allt Excel.
I rollen kan du komma att bidra i olika projekt vilket kräver att du som person har ledarskapsförmåga, är initiativtagande och stimuleras av ansvar. Vi ser gärna att du har jobbat i projektform tidigare, kanske har du till och med lett något projekt. Du måste även trivas med att självständigt planera, prioritera och utföra arbete mot uppsatta deadlines och mål. Du stimuleras av att förbättra rutiner och processer och uppskattar en roll där du ges möjlighet att bidra med både dina tankar och handlingskraft.
Vi ser våra medarbetare som företages viktigaste resurs och för att vi alla ska trivas med varandra så kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
• Kollektivavtal inklusive tjänstepension
• Arbetsplats med god stämning och gemensamma aktiviteter
• Flextidsregler
• Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: rekrytering@equalis.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Programkoordinator #2602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Equalis AB
(org.nr 556515-2807)
Kungsgatan 113 (visa karta
)
753 18 UPPSALA Kontakt
Vid frågor om tjänsten och processen, avd. chef
Anna Norling anna.norling@equalis.se 018-490 31 51 Jobbnummer
9769914