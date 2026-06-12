Lärare för åk 4-6 Töråsskolan
Gislaveds kommun / Grundskollärarjobb / Gislaved Visa alla grundskollärarjobb i Gislaved
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Välkommen att söka till vår skolan. Töråsskolan är en f-6 skola med en klass i varje årskurs. Totalt på skolan är vi ca 145 elever. På skolan finns ett fritidshem.
Skolans elevhälsa har en central roll i skolans arbete, både förebyggande och stödjande samt är aktiva i värdegrundsarbetet.
Tillgång till kurator och skolsköterska, speciallärare och specialpedagog, finns.
Vi arbetar alla som ett team och löser eventuella utmaningar tillsammans. Våra prioriterade områden är svenska språket och jobbar aktivt för att skapa en gemensam värdegrund.Dina arbetsuppgifter
Du blir en viktig del i ett 4-6 arbetslag. Vi arbetar mycket tight i 4-6, alla elever är allas elever! Alla på skolan arbetar arbetar aktivt med trygghet och arbetsmiljö, för både pedagoger och elever. Arbetslaget jobbar över klassgränserna vilket vi ser har givit en ökad trygghet för eleverna. Du kommer att hålla vissa delar av undervisningen och dina kollegor håller i de andra delarna. Vi är duktiga på att stötta varandra och är oftast två vuxna i klassrummet.
Skolan har gemensamma rastaktiviteter under förmiddagarna där du förväntas bidra/vara värd. Rastaktiviteterna anordnas/genomförs i skolsamverkan. Du förväntas att hjälpa och stötta upp så att samverkan kan ske! Tjänsten kan komma att förändras utifrån dina kvalifikationer och expertis. Kvalifikationer
• Du är legitimerad lärare för årskurs 4-6, samt arbetar systematiskt för att förbättra elevernas förutsättningar att uppnå maximal måluppfyllelse.
• Du är väl förtrogen med Lgr22 och du planerar din undervisning utifrån styrdokumenten.
• Du har erfarenhet av arbete i skola.
• Du är insatt i arbetet med extra anpassningar.
• Du är flexibel både vad gäller innehåll och arbetstider. Allt för att möta våra elever på bästa sätt.
• Du är tydlig, organiserad, välstrukturerad, lyhörd och viktigast av allt - en lagspelare.
• Du är engagerad i ditt uppdrag och brinner för att leda eleverna i deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt.
• Du har god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Du trivs med att leda och/eller driva utvecklingsfrågor, främja nya tankar och idéer med dina kollegor som för Töråsskolan framåt.
• Du är lösnings orienterad och har förmåga att skapa god stämning och en god arbetsmiljö.
• Du ser fördelarna med ett kollegialt lärande.
• Du ser att samarbete och samsyn gynnar elevers utveckling.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommun koncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och service fokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösnings orienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Rekrytering sker fortlöpande! Om vi rekryterat kommer tjänsten plockas bort samt meddelande skickas ut!
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut tagits!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds Kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
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332 30 GISLAVED Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola F-6 och fritidshem, Töråsskolan F-6 Kontakt
Facklig företrädare nås via kontaktcenter 0371-81000 Jobbnummer
9960570