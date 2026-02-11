Programkoordinator inom Data & AI
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en programkoordinator till ett strategiskt program inom Data & AI. Programmet befinner sig i en utvecklingsresa från en förberedande fas till ett etablerat program med långsiktig styrning, samordning och tydligt leveransfokus. I rollen arbetar du nära programledningen och bidrar till struktur, transparens och effektiv samverkan i en miljö med många intressenter och parallella initiativ.
Du blir en central möjliggörare i programmet och stöttar teamet med ordning och kvalitet i arbetssätt, underlag och kommunikation.
ArbetsuppgifterSamordna aktiviteter, deadlines, dokumentation och kommunikationsflöden inom programmet.
Skapa och underhålla mallar, presentationsmaterial, beslutsloggar och statusrapporter.
Planera, genomföra och dokumentera workshops, arbetsmöten och styrforum.
Säkerställa goda förberedelser, deltagarengagemang och tydliga nästa steg efter möten och workshops.
Ansvara för informationsflöde internt i programmet och gentemot angränsande initiativ.
Stödja programledaren och teamet (seniora specialister inom exempelvis strategi, arkitektur, dataplattform, integration, informationsförsörjning, användarfall, förändringsledning och kommunikation) i att driva arbetet framåt med bibehållen samsyn och förankring.
KravFörmåga att arbeta strukturerat och skapa ordning och överblick i komplexa sammanhang.
Självgående arbetssätt med driv, ansvarstagande och förmåga att följa upp aktiviteter.
Tydlig och pedagogisk kommunikation, med förmåga att göra komplexa frågor begripliga.
God samarbetsförmåga och vana att leda möten och samarbeten mot gemensamma beslut.
Intresse och nyfikenhet för Data & AI och hur ny teknik kan utveckla arbetssätt och verksamhet.
MeriterandeErfarenhet av arbete i eller nära program med långsiktig styrning och leveransfokus.
Erfarenhet av att facilitera workshops och styrforum i komplexa initiativ.
