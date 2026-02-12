Program Facilitator & Coordinator - Data & AI
2026-02-12
Är du en strukturerad och kommunikativ person som gillar att skapa ordning, facilitera workshops och driva samarbete i komplexa miljöer? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu för kunds räkning en Programkoordinator & Facilitator inom Data & AI till Stockholm.
Kunden etablerar ett strategiskt program inom Data & AI med syfte att stärka organisationens förmåga att arbeta mer datadrivet, möjliggöra ny funktionalitet och skapa bättre beslutsfattande samt modernare arbetssätt. Programmet går nu från en förberedande fas till ett etablerat initiativ med långsiktig styrning, tydlig samordning och starkt leveransfokus.
I rollen arbetar du nära programledaren och har en central funktion i att skapa struktur, koordinera aktiviteter och möjliggöra effektiv samverkan inom och runt programmet. Du ansvarar för att samordna deadlines, dokumentation och kommunikationsflöden samt säkerställa kvalitet i beslutsunderlag, statusrapporter och presentationsmaterial.
Du planerar och faciliterar workshops, arbetsmöten och styrforum, säkerställer rätt förberedelser och att möten leder till tydliga beslut och konkreta nästa steg. Du bidrar aktivt till transparens, samsyn och framdrift i ett program som involverar seniora specialister inom strategi, arkitektur, dataplattform, integration och förändringsledning.
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Futuria People och uthyrd till kund. Uppdraget startar 2026-03-02 och löper initialt till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning.
Skallkrav
Relevant eftergymnasial utbildning
Dokumenterad erfarenhet av att koordinera och administrera program eller större projekt
Erfarenhet av att planera, genomföra och dokumentera workshops och mötesforum
God vana att arbeta med presentationsmaterial, beslutsunderlag och statusrapportering
Mycket god struktur och dokumentationsförmåga
Självgående och van att ta ansvar för uppföljning och leverans
Tydlig och pedagogisk kommunikation i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer med flera intressenter
Meriterande
Erfarenhet från program eller projekt inom Data, Analytics eller AI
Erfarenhet av förändringsledning eller verksamhetsutveckling
Vana att arbeta nära senior ledning eller styrgrupp
Erfarenhet av agila arbetssätt
Övrig information
Startdatum: 2026-03-02
Slutdatum: 2026-12-31 med möjlighet till förlängning
Omfattning: 100 %
Placering: Stockholm
Skicka in din ansökan så snart som möjligt för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Casper Byström casper@futuriapeople.se
Futuria är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507)
111 29 STOCKHOLM
