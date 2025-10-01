Professor i svenska som andraspråk
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Institutionen för svenska språket ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnesmiljöer med utbildning och forskning: svenska språket, svenska som andraspråk (inklusive inriktning flerspråkighet) och svenska med didaktisk inriktning. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, varav flertalet kan läsas både på campus och på distans.
Ämnesområde för befattningen: Svenska som andraspråk
Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: 50-100 %, enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskning och undervisning på olika nivåer i svenska som andraspråk. Professorn förväntas aktivt bidra till att utveckla den redan starka och livaktiga forskningen inom svenska som andraspråk, inklusive flerspråkighet, vid Linnéuniversitetet, företrädesvis på områden som är relevanta för undervisningen. Forskningen kan med fördel knytas till befintliga forskningsmiljöer inom svenska som andraspråk och utbildningsinriktad språkvetenskap, såsom Centrum för Educational Linguistics och Litteracitet och undervisning inom kunskapsmiljön Utbildning i förändring samt Linneaus University Language, Cognition and Culture Lab (LiLa)
I arbetet ingår även vetenskaplig ledning av ämnet, ett gemensamt ansvar för den goda forskningsmiljön vid institutionen tillsammans med övriga professorer och docenter, samt ämnesdidaktisk utveckling av undervisning inom miljön. Därtill ingår administration och ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Inom professorns ansvarsområde ligger att stötta kollegor, initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt och även att söka externa medel.
Anställningen omfattar också handledning av studenter på forskarnivå och avancerad nivå samt undervisning på alla nivåer, på såväl campus som distans. Professorn förväntas representera universitetet i ämnesrelaterade forsknings- och utvecklings-nätverk. Vidare förväntas professorn etablera och utveckla kontakter och samarbeten såväl inom som utanför universitetet och att samverka och kommunicera över miljögränser. Ledningsuppdrag kan komma att ingå i anställningen.
Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §)
Professorn ska ha doktorsexamen i svenska som andraspråk, flerspråkighet eller närliggande ämne och därtill framstående vetenskapliga meriter. Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning eller annan motsvarande kompetens, liksom framstående pedagogiska meriter samt dokumenterat god samarbetsförmåga, kommunikativ kompetens och administrativ skicklighet.
Professorn ska kunna undervisa och kommunicera på svenska (eller annat skandinaviskt språk) från anställningens första dag.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
