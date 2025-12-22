Produktutvecklare - CAD
Saft AB Produktutveckling / Elektronikjobb / Oskarshamn
2025-12-22
Saft AB Produktutveckling i Oskarshamn
Saft-koncernen är ledande inom forskning, utveckling och tillverkning av högteknologiska batterier för industri-, kommunikations-, rymd- och försvarsapplikationer.
Koncernen har drygt 4,000 anställda, 31 säljkontor runt om i världen och 16 tillverkande enheter. Saft är ett helägt dotterbolag till TotalEnergies som är ett stort världsomspännande bolag inom energibranschen. På Saft i Oskarshamn arbetar drygt 450 medarbetare som utvecklar, producerar och levererar produkter och tjänster till kunder över hela världen.
Tjänsten passar dig som brinner för problemlösning och kreativt tänkande i en bred och spännande verksamhet. I vår fabrik tillverkar vi batterier från grunden som exporteras över hela världen. I din roll blir du en del av vårt förbättringsarbete och kommer att bidra med att driva värdefulla ändringar till process och produkt.
Vår utvecklingsavdelning består idag av mekaniska ingenjörer, kemister samt applikationsingenjörer. Vi vill förstärka vår mekaniska grupp och söker därför någon som brinner för konstruktion och CAD i en tillverkningsindustri. Vi jobbar nära den producerande enheten, marknad och försäljning, samt inköp och reklamationshantering för att stötta med värdefull teknisk kunskap.
Bakgrund och egenskaper:
För att trivas hos oss ser vi det som viktigt att du har ett kreativt tankesätt och kan jobba autonomt och i grupp med att driva förbättringar. Saft är en internationell koncern och utöver svenska måste du därför även behärska engelska i tal och skrift. Arbetsuppgifterna är omväxlande med flertalet intressenter och vi tror att du som söker ser positivt på detta.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom något/några av nedanstående områden:
Utvecklingsarbete,
CAD (gärna Autodesk),
Projekthantering/ledning och/eller
Batteri/energisystem
Vi ser att du har vidareutbildning inom relevant tekniskt område. Välkommen med din ansökan!
För en säker och trygg arbetsmiljö tillämpar vi drogtester och bakgrundskontroller i samband med nyanställning.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
Saft AB (org.nr 556013-8819), http://www.saft.com
Saft AB Produktutveckling Jobbnummer
9661693