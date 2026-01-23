Produktionstekniker till Eslöv
2026-01-23
Produktionstekniker till Eslöv
Kavli är inte ett företag som alla andra. Vi ägs av en stiftelse och hela verksamhetens överskott går oavkortat till välgörande ändamål. Vi gör skillnad!
Vi söker nu en driven produktionstekniker som vill vara med och forma framtiden för vår produktionsanläggning i Eslöv. Hos oss i Eslöv får du chansen att vara med och utveckla vår produktionsanläggning genom spännande projektinvesteringar. Här blir du en nyckelperson i ett engagerat team där vi når framgång tillsammans.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en roll i ett av Sveriges snabbast växande livsmedelsföretag. Hos Kavli blir du en del av ett härligt gäng där vi lyfter varandra och har nära till skratt. Här får du chansen att utvecklas, ta kliv framåt och samtidigt bidra till vår fortsatta framgång. Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet, omtanke och en genuin vilja att se dig lyckas. Vi tillämpar kollektivavtal, har ett generöst friskvårdsbidrag samt arbetar aktivt med medarbetarhälsa med många gemensamma aktiviteter, t.ex. möjlighet att träna dygnet runt på gymmet i Eslöv.
Vad har Rikard Berggren, fabrikschef, att säga om företaget?
"Jag började jobba 2008 på Kavli och då var jag ansvarig för underhållsteamet. 2014 gick jag in i tjänsten som fabrikschef i Eslöv. Det har hänt mycket i fabriken sen jag började, det har varit en tid av tillväxt och jag har fått vara med och driva den tekniska utvecklingen.
Vi är nu i en fas där vi behöver växa ytterligare och har därför behov av att fokusera på projekt som ökar kapaciteten i fabriken. Det kommer ske genom förbättringar och nyinvesteringar. Trivseln är viktig för mig och våra medarbetare ska tycka om att komma till jobbet. Hela fabriken har en bra stämning och det är roligt att vara en del av det. Goda relationer är viktiga, våra medarbetare vet att min dörr är öppen och att jag lyssnar."Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som produktionstekniker hos Kavli får du en central roll i tekniska projekt, du driver förbättringsaktiviteter och arbetar med processutveckling för att höja både effektivitet och kvalitet. I vår fabrik i Eslöv arbetar vi med tillverkning av senap, dressing och ättika. Som produktionstekniker har du ett nära samarbete med vår nuvarande produktionstekniker samt teamen inom underhåll, produktutveckling, marknad och kvalité. Rollen är en dagstidstjänst och du rapporterar till fabrikschef.
Delta i nyinstallationsprojekt och förbättringsarbete
Processutveckling (recept, diskrecept, linjer, tillverkning, avloppshantering m.fl.)
Delta vid utveckling av ny utrustning och ta in offerter på dessa
Koordinera och styra teknikprojekt inklusive riskbedömningar
Skriva handhavande-instruktioner för produktionens utrustning
Utföra CAD-ritning
Rapportera risker och faror för arbetsmiljö, livsmedelssäkerheten, miljö och säkerhet
Tillståndsgivare för Heta Arbeten
Vad har Tobias Talik, produktionstekniker, att säga om tjänsten och företaget?
"Jag har arbetat inom underhåll på Kavli sedan 2006. Sen åtta år tillbaka arbetar jag specialiserat med tekniska projekt och förbättringsarbete i rollen som produktionstekniker. Det finns en stor bredd i tjänsten och mitt arbete bidrar till att påverka fabrikens utveckling.
Det handlar ofta om projekt med mål att skapa förbättringar, som att korta ner ställtider och förenkla arbetet i fabriken. Men i tjänsten finns många olika delar, i jobbet ingår även att rita och sköta om allt ritningsunderlag vi har över fabriken, konstruera och bygga om maskiner, göra omställningsmanualer, ombyggnader och installationer.
Det som driver mig i arbetet och som jag tycker är roligast är förbättringar och problemlösning. Jag tycker att det är väldigt tillfredställande att kunna göra förbättringar som underlättar arbetet för mina kollegor i fabriken."Profil
Som produktionstekniker på Kavli behöver du erfarenhet av arbete med tekniska projekt och förbättringsarbete inom industrin. Intresse för utveckling, praktisk produktionserfarenhet och förståelse för leverantörskrav och utrustning är viktigt. Du är strukturerad, noggrann och analytisk med förmåga att snabbt hitta lösningar. Du samarbetar gärna i team men är även självgående och tar egna initiativ. Din nyfikenhet och ditt utvecklingsfokus gör att du ständigt söker förbättringar, och du delar gärna med dig av din kunskap till kollegor.
Ingenjörsutbildning med inriktning mot styr- och reglerteknik eller motsvarande
Erfarenhet av tekniska projekt och förbättringsarbete inom tillverkande industri
Goda kunskaper i CAD Svenska och engelska, både i tal och skrift
God datakunskap och erfarenhet av 5S
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av livsmedelsproduktion
Erfarenhet av underhållsmodulen i M3, HACCP, automation och PLC-programmering
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsulterna Maria Ahlén, 0708-490288, och Malou Magnusson, 0707-588745, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
O. Kavli AB omsätter ca en miljard SEK och har ca 225 anställda i Sverige. Tillverkning sker vid våra anläggningar i Älvsjö och Eslöv. Företaget marknadsför varumärkena Kavli, Eriks såser och dressingar, Johnny's, Hultbergs, Västerviks senap, Bärry, Bollnäsfil, Perstorp ättika, Druvan, Lyckans Ost och Graveleijs. Vi är en del av Kavli Group som omsätter över fyra miljarder SEK och finns i Norge, Finland, Sverige och England. Kavli Group ägs av en stiftelse vars syfte är att verksamhetens överskott ska gå till välgörande ändamål. Kavlifonden delar årligen ut ca 100 miljoner kr till humanitära ändamål, forskning och kultur. Läs mer om oss på www.kavli.se Så ansöker du
