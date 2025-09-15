Produktionsspecialist
Swerock AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-09-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swerock AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Produktion- och betongspecialist
Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara bygglösningar? Vi söker nu en produktionscoach med betongkompetens till vår verksamhet i Göteborg, Skaraborg eller Trestad. Här får du en varierad roll med stort ansvar, nära produktion, kunder och spännande projekt inom både hus- och anläggningsbyggnad.
Om rollen
Som produktion- och betongspecialist är du en nyckelperson i vår tekniska organisation. Du arbetar nära våra fabriker och projektledare och ansvarar för att säkerställa att våra betongprodukter uppfyller krav enligt lagar, standarder och kundspecifika önskemål. Du är också en viktig del i vår hållbarhetsresa, där du bidrar till utvecklingen av ekobetong och andra klimatsmarta lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stötta produktionen i tekniska frågor kring betong
Delta i och leda utvecklingsprojekt inom produktions- och materialutveckling
Säkerställa att våra produkter uppfyller krav och standarder
Vara behjälplig vid reklamationsutredningar
Bidra till hållbarhetsarbetet genom klimatkalkyler, EPD:er och miljödeklarationer
Omvärldsbevaka forskning och utveckling inom betongområdet
Om dig
Vi söker dig som är praktiskt lagd, kommunikativ och ansvarstagande. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik med samarbete och ledarskap. Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna - det här är ett jobb där du kommer nära både produktion och kunder. Som person identifierar du dig med våra värdeord: jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig.
Vi ser gärna att du har:
Betongutbildning, meriterande med Fabriksbetong klass 1
Erfarenhet av betongproduktion, materialprovning eller produktutveckling
Kunskap om kravställning och regelverk inom betong
B-körkort (krav)
Goda kunskaper i svenska och engelska
Placeringsort & Resor
Tjänsten kan utgå från Göteborg, Skaraborg (Skövde) eller Trestad. Resor inom Västsverige förekommer regelbundet.
Varför jobba hos oss?
Du får en varierad roll med stort eget ansvar
Du blir en del av många spännande projekt inom både hus- och anläggningsbyggnad
Du arbetar nära produktion, kunder och utveckling
Du får bidra till vår hållbarhetsresa och utvecklingen av framtidens ekobetong
Du blir en del av ett kompetent och samarbetsinriktat team
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi strävar efter en mångfaldig arbetsplats och uppmuntrar alla kvalificerade kandidater att söka, oavsett kön, ålder, etnicitet eller bakgrund. För att främja en dynamisk och inkluderande grupp ser vi gärna ansökningar från alla som vill bidra till en jämnare könsfördelning då Peab kontinuerligt arbetar för mångfald och jämlikhet i byggbranschen.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Arbetschef Andreas Arwidsson på
0733-847167 andreas.arwidsson@swerock.se
eller Patrik Larsson på patrik.larsson3@swerock.se
och har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Linda Hake på linda.hake@peab.se
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt mer hållbart. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swerock AB
(org.nr 556081-3031) Jobbnummer
9508708