Produktionsoperatör sökes!
2026-02-11
Är du en tekniskt kunnig person som söker en mångsidig roll i en innovativ produktionsmiljö med toppmodern teknik? Vi söker en produktionsoperatör där du får en central roll i att driva processerna framåt med fokus på kvalitet och effektivitet.
OM TJÄNSTEN
I denna roll som produktionsoperatör är du en nyckelspelare i den automatiserade produktionen där du har ett brett ansvarsområde. Du ansvarar för att säkerställa hög kvalitet på produkterna och att produktionsflödet upprätthålls effektivt. Arbetet innebär både maskinhantering och noggranna kontroller av de färdigproducerade produkterna. Du ansvarar för att åtgärda driftfel och säkerställa att maskinerna fungerar optimalt. Dessutom bidrar du till förbättringsprojekt, reparationer och underhåll av maskinparken. Förpackning av färdigproducerat material och dokumentation av skiftöverlämningar är också en del av dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som har teknisk förståelse och ett öga för detaljer. Du är lösningsorienterad, noggrann och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö. Erfarenhet av kvalitetsarbete är meriterande, men det viktigaste är din vilja att lära och utvecklas. Vi ser gärna att du initialt påbörjar din anställning och upplärning under dagtid, för att sedan övergå till natt- och helgskift där du arbetar natt under fredag-söndag.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en gedigen och strukturerad introduktionsplan med en egen mentor, vilket säkerställer att du får den kunskap och det stöd du behöver för att utvecklas i rollen. Du blir del av ett engagerat team där samarbete och gemensam utveckling värderas högt.
Dina arbetsuppgifter
• Plasta och förpacka färdigproducerat material
• Utföra kvalitetskontroller och sortera bort brister
• Åtgärda driftfel och koda/läsa av fel och föra statistik
• Fylla på förbrukningsmaterial i maskiner
• Ställa om maskiner vid orderbyte
• Följa rutiner för städning och underhåll
• Stötta kollegor och andra avdelningar vid behov
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet från arbete i en producerande verksamhet
• Har goda kunskaper i svenska, då det krävs i det dagliga arbetet i kommunikationen med leverantörer och kollegor
• Har truckkort (A-B)
• Är noggrann och ansvarsfull i ditt arbete
• Är nyfiken och har ett driv att lära dig nya saker
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av nattarbete
• Har grundläggande kunskaper om kvalitetssäkring
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en innovativ aktör inom förpackningsindustrin, känd för sin högt automatiserade produktionsmiljö med 17 formsprutor och 30 robotar.
