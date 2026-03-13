Produktionsmedarbetare
Är du en stark och pigg person som är på jakt efter en ny utmaning inom industrin? Då vill du inte missa den här chansen!
För vår kunds räknings söker vi nu dig som är driven, älskar att jobba självständigt samt vill använda din fysik i ditt dagliga arbete. Har du samtidigt ett tekniskt intresse? Perfekt!
Om vår kund:
Vår kund är Sveriges ledande tillverkare inom industrin. På arbetsplatsen arbetar det ca 150 personer inom olika industriella element samt inom logistik.
Om uppdraget:
Rollen som produktionsarbetare är både rolig och stundtals utmanande. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Övervaka maskiner
Bit byte
Packa detaljer enligt instruktioner
Starta och stoppa efterutrustning
Kvalitetssäkring
Viss truckkörning kan förekomma Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
God maskin och verkstadsvana
Kunskaper i ritningsläsning
Teknisk kompetens
CNC- utbildning, verkstadsmekanisk utbildning, industritekniskutbildning eller likvärdig kompetens som av arbetsgivaren anses relevant
Har arbetat i metall eller liknande material tidigare
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Om dig:
För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du känner ett stort engagemang för ditt arbete. Därutöver är du initiativtagande och har god förmåga att arbeta självständigt. Eftersom kommunikation är en viktig del i arbetet har du goda kunskaper i det svenska språket. Som person är du driven och positiv och bidrar med god stämning till gruppen. Du tar gärna för dig och visar engagemang genom att stötta dina kollegor i sina arbetsuppgifter när tillfälle ges.
För den här tjänsten blir du anställd av OnePartnerGroup i Borås och uthyrd till kundföretaget med goda chanser till anställning hos kund.
Om tjänsten verkar intressant är du välkommen att skicka in din ansökan via länken, vi tar INTE emot ansökningar via e-post. Vill du veta mer om tjänsten, kontakta då ansvarig konsultchef Ban Khiali Ban.khiali@onepartnergroup.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag.
