Produktionscontroller till Saab
2026-03-31
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en produktionscontroller till Business Unit Training & Simulation. I den här rollen arbetar du verksamhetsnära med ett tydligt fokus på lager och kapitalbindning. Här får du möjligheten att analysera nuläge och trender, för att utforma nya arbetssätt och driva förbättringar. Genom dina analyser vägleder du organisationen och skapar beslutsunderlag som gör skillnad.
I rollen kommer du:
* Följa upp och agera på lagerutvecklingen, samt initiera verksamhetsförbättringar.
* Följa upp materialkostnader och produkt-/projektkalkyler samt ansvara för att analysera kostnadsutveckling.
* Övervaka processer kring säkerhetslager och dess påverkan på det totala lagervärdet.
* Definiera, följa upp och rapportera relevanta nyckeltal för att driva verksamheten framåt.
* Delta i budget- och prognosarbete samt stödja och vägleda vid ekonomiska frågeställningar.
Du rapporterar till chefen för Produktion & Logistik och sitter med i funktionens ledningsgrupp. Dina närmsta kollegor blir lager-, planerings- och produktionschefer samt huvudplanerare. Rollen innebär också ett brett kontaktnät som spänner över flera avdelningar, både inom den egna organisationen samt funktioner som inköp, projektledning och ekonomi. Publiceringsdatum2026-03-31Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är en prestigelös och självgående person som har lätt för att samarbeta med många olika kontaktytor. Du är affärsmässig, analytisk och noggrann i ditt arbete, men har också det driv och den trygghet som krävs för att på ett pedagogiskt sätt kommunicera ekonomiska samband till verksamheten.
Vi söker dig som har en relevant ekonomisk utbildning, exempelvis inom företagsekonomi eller industriell ekonomi, och har flera års erfarenhet av rollen som controller. Du har mycket goda kunskaper i Excel, känner dig trygg med att hantera stora datamängder för att skapa tydliga rapporter och analysunderlag, och har god vana av att arbeta i affärssystem. Det är meriterande om du har kunskaper i IFS eller Agresso. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
