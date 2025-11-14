Produktionschef
2025-11-14
Vi söker en Produktionschef
GROW STRONGER WITH US!
Vi söker dig som drivs av att arbeta i en produktion med högt tempo och stark utvecklingstakt.
Som produktionschef hos oss har du en central roll i att leda, utveckla och framtidssäkra vår verksamhet, från strategiskt beslutsfattande till aktivt deltagande i den operativa vardagen.
OM ROLLEN
Vi befinner oss på en mycket spännande utvecklingsresa där vi satsar på både medarbetare och teknik för att möta framtidens krav på kapacitet och konkurrenskraft. Som produktionschef är du en nyckelperson i denna resa. Du ansvarar för hela produktionsområdet inklusive underhåll och utveckling där fokus ligger på att skapa ett effektivt samarbete mellan produktion, utveckling och underhåll. Fullt kostnadsansvar ingår i rollen. Ditt fokus ligger på säkerhet, kvalitet och produktivitet.
Du leder ett engagerat team bestående av:
- Fem flödeschefer
- En underhållschef
- En utvecklingschef
- En förbättringskoordinator
- Tre arbetsledare
I rollen ingår även att vara en aktiv medlem i sitens ledningsgrupp, där du bidrar till helheten och driver tvärfunktionella initiativ och projekt.
Dina ansvarsområden
- Leda och utveckla produktionen mot uppsatta mål inom säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad
- Säkerställa effektivitet och engagemang genom ett inkluderande och tydligt ledarskap
- Leda förbättringsarbete och utveckling av processer och teknik Leda och utveckla ett förebyggande underhåll
- Analysera och förstå resultaträkningen samt relevanta nyckeltal som påverkar intäkter och kostnader
- Bygga starka nätverk inom både siten och koncernen
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen, gärna inom teknik, produktion eller industriell ekonomi
- Flera års erfarenhet av ledarskap i industriell miljö
- Dokumenterad erfarenhet av att driva förändrings- och förbättringsarbete
- God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du analytisk, handlingskraftig och relationsskapande. Du trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera strategi med operativt ledarskap, och du motiveras av att se människor och verksamheter växa.
OM OSS
På Suzuki Garphyttan tillverkar vi avancerade produkter i stål för högpresterande applikationer. Vårt arbete bygger på hållbara produktionsmetoder, innovativ teknik och, inte minst, våra 100 år av erfarenhet. Våra innovativa produkter gör skillnad inom fordonsindustrin, medicinteknik, energisektorn och livsmedelsindustrin.
Vi har våra rötter i Garphyttan men är idag ett globalt företag och en del av det japanska Nippon Steel Corporation. Vi bedriver miljölicensierad tillverkning i Sverige, Storbritannien, USA, Mexiko och Kina. Vi har också ett försäljningskontor i Tyskland.
We Care - Dare - Share
Together for a better tomorrow
Våra värderingar Care, Dare, Share exemplifierar hur vi arbetar, tänker och beter oss mot varandra och våra kunder, och vi är djupt engagerade i vår vision - Together for A Better Tomorrow. Är du redo att bli en del av oss?
DIN ANSÖKAN
Vill du vara en del av vår utvecklingsresa?
Skicka in din ansökan via Varbi senast Nov 30.
Urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vid eventuella frågor kontakta rekryterande chef, Henrik Sätterbacka på 070-559 5216 alt. henrik.satterbacka@sg-wire.com Ersättning
