Produktionsberedare Hydraulmotorer
2025-08-18
Företagsbeskrivning
HÄGGLUNDS är en del av Bosch Rexroth och har en historia som sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden. I dag är Hägglunds en ledande tillverkare av hydrauliska drivsystem och lösningar. Kunderna återfinns inom branscher som återvinning, socker- och materialhanteringen. Hägglunds har sitt huvudkontor och huvudproduktion i Mellansel, strax utanför Örnsköldsvik. Här ryms alla funktioner under ett tak: Från utveckling och produktion till försäljning och service. Hägglunds har cirka 600 medarbetare runtom i världen, varav cirka 400 jobbar i Mellansel.
HÄGGLUNDS är på en spännande utvecklingsresa med höga mål för försäljning, lönsamhet och produktion. Vi kombinerar en familjär atmosfär och snabba beslutsvägar med de fördelar som kommer med att vara en del av en stor koncern, bland annat resurser och möjligheter för din personliga utveckling.
Om rollen
Vi söker nu en Produktionsberedare till vår produktion. Denna tjänst innebär datahantering, digitalisering och statistiska analyser av mätvärden. Vi erbjuder en kvalificerad tjänst med ansvar för kvalitén på våra produkter. Du arbetar med att skapa förutsättningar för produktionsflöden utifrån tillverkningsunderlag.
I tjänsten ingår:
Delta i produkt- och processutveckling, produktionsrepresentant i olika forum för att diskutera produktens framtida utveckling, produktionseffektivisering och kvalitetskontroll
Utveckla arbetet med digitalisering och statistisk processtyrning
Utreda, föreslå och genomföra förebyggande åtgärder vid avvikelser och kvalitetsbrister av systematisk natur
Bereda upp artiklar inför tillverkning, kvalitetsansvar för produktionsprocessen, att uppdatera och vårda artikeldata i affärssystemet (SAP)
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
En teknisk utbildning eller motsvarande på minst gymnasienivå samt gärna med några års erfarenhet från produktion, konstruktion eller liknande arbete inom tillverkningsindustri.
Det är meriterande med högskola inom programmering och statistik
God datorvana och kan hantera affärssystem. Erfarenhet från SAP är meriterande.
Har ett stort intresse för teknik och gärna med erfarenhet av ritningsläsning.
Goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska.
För att trivas i rollen förväntar vi att du:
Är problemlösande och analytisk så att du på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt tar dig an komplexa problem
Tar egna initiativ och föreslår aktiviteter som leder arbetet mot uppsatta mål
Tar ansvar utifrån ett helhetsperspektiv, där du väger samman olika perspektiv och konsekvenser vid framtagande av lösningar
Har en god samarbetsförmåga, eftersom arbetet ställer höga krav på samverkan över avdelningsgränser
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper och förmågor.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta Andreas Branthsson, Produktionsteknisk chef, på telefon 0660-872 23 / E-mail andreas.branthsson@boschrexroth.se
Mer information om Hägglunds produkter och drivsystem kan du hitta på www.hagglunds.com.
Vill du söka tjänsten?
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-31. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden så tillsättning kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut. Ansök därmed gärna så snart som möjligt!
