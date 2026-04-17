Produktions- och Processutvecklare
2026-04-17
Vill du ta ett helhetsgrepp om produktionsplanering i en högteknologisk, internationell miljö - där strukturer saknas och din insats verkligen gör skillnad? Då kan det här vara rollen för dig. Vår partner står inför en avgörande fas där de ska etablera och strukturera sin produktionsplanering. Idag finns stark kompetens inom detaljplanering, men inget samlat grepp. Här kommer du in!
Det här är inte en traditionell produktionsplanerar-roll. Detta är en ny roll där du får stort ansvar över att sätta och starta upp processer för att driva arbetet inom produktionsplaneringen framåt. Företaget du anslutet till är ett högteknologiskt och internationellt, med flera viktiga interna stakeholders. Du rör dig mellan R&D, Configuration Management, produktionsteknik, logistik och inköp, samt projekt- och exportplanering. Det innebär att du inte bara planerar - du förstår helheten, ifrågasätter, förbättrar och driver förändring. I denna roll får du bygga något från grunden - inte bara förvalta. Du får stor påverkan på hur bolaget arbetar framåt och möjlighet att växa in i en strategisk nyckelroll.
Du kommer bland annat att:
Bygga upp och strukturera hela produktionsplaneringsprocessen från grunden
Identifiera gap, ineffektivitet och dolda problem i nuvarande arbetssätt
Driva förbättringsinitiativ och agera projektledare inom området
Skapa en skalbar och långsiktig planeringsstruktur
Fungera som "spindeln i nätet" mellan flera funktioner
Vi söker dig som:Har en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi, med fördel mastern inriktad på produkt- och processutveckling
Har några års erfarenhet från produktion, planering, logistik eller liknande
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken nyttjas i det dagliga arbetet
Vid denna rekrytering kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper. För att passa in i rollen ser vi att du:
Har ett starkt driv och trivs i otydliga miljöer där du får skapa struktur. Du inväntar inte tydliga instruktioner, du skapar dem.
Är analytisk och strategisk, men också operativ när det krävs
Har förmåga att leda arbete utan formellt personalansvar
Gillar att grotta ner dig i processer och hitta rotorsaker
Har en naturlig projektledarådra
Trivs i komplexa miljöer med många intressenter
Har energi att driva förbättring över tid
Du behöver inte ha jobbat exakt med produktionsplanering i många år - viktigare är att du kan bygga, förstå och förbättra.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
Övrig info: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro, alice.tegebro@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
