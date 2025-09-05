Produktchef - Digital Media
ICA Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Kungälv Visa alla civilingenjörsjobb i Kungälv
2025-09-05
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ICA Sverige AB i Kungälv
, Göteborg
, Alingsås
, Kungsbacka
, Borås
eller i hela Sverige
Produktchef Digital media (vikariat, 12 månader) ICA Reklam
Ta chansen att arbeta med ett av Sveriges starkaste varumärken. På ICA Reklam utvecklar och förfinar vi ständigt hur butikerna möter sina kunder i digitala kanaler. Kundernas mediebeteenden förändras snabbt och våra butiker har tagit stora steg - nu vill vi växla upp. Som Produktchef för Digital media blir du en nyckelspelare i den fortsatta transformationen och påverkar var och hur kunderna väljer att lägga sin matbudget.
Om rollen
Du kliver in i ett vikariat under ett år och tar helhetsansvar för produktområdet Digital media. Du leder arbetet från idé till test, justering och implementering - och ser till att lösningarna skapar verkligt värde i butikernas vardag. Arbetet sker enligt agila principer, där du planerar både på kort och lång sikt, driver förändring och säkerställer att nya produkter och tjänster kommer hela vägen ut i verksamheten.
Vår produktutveckling utgår från ICAs egna plattformar och hur dessa samspelar med externa aktörer som Google och Facebook m.fl. Efter lansering följer du upp såväl ekonomiska KPI:er som hur erbjudanden används, och etablerar best practice tillsammans med organisationen.
Du samarbetar nära andra produktchefer, externa leverantörer, relationskollegor och beslutsfattare inom ICA Reklam samt viktiga stakeholders på ICA Sverige. Omvärldsbevakning inom produktområdet är en naturlig del av din vardag.
Dina ansvarsområden
Äga och utveckla produktstrategi och roadmap för Digital media.
Identifiera, prioritera och driva initiativ från hypotes till implementerad lösning.
Leda tvärfunktionella uppdrag och projekt enligt agila arbetssätt.
Säkerställa att lösningar fungerar i ICAs plattformar och i externa kanaler (t.ex. Google, Facebook m.fl.).
Ta fram business case, budgetera, prognosticera och följa upp mot ekonomiska mål och KPI:er.
Paketera och förankra erbjudanden för ICA-butikerna samt stötta med guidelines och best practice.
Omvärldsbevaka och sprida insikter till berörda team och beslutsfattare.
Din profil - krav
Dokumenterad erfarenhet av mediaköp, kanalstrategi och plattformsspecifika förutsättningar.
Mycket god förståelse för hur olika marknadskanaler påverkar kundresan beroende på syfte och mål.
Erfarenhet från marknadsavdelning, reklambyrå eller annan kunddriven organisation.
Vana vid budget- och prognosarbete.
Erfarenhet av att projektleda utvecklingsuppdrag.
Meriterande
Förståelse för hur systemarkitektur påverkar kanalernas innehåll och möjligheter.
Erfarenhet av agila arbetssätt såsom Agile/Lean.
Erfarenhet av att ta fram och realisera business case. Publiceringsdatum2025-09-05Dina personliga egenskaper
Affärsmässig, drivande och målinriktad - du prioriterar det som skapar mest värde.
Nyfiken och kunskapsdelande - du lär kontinuerligt och tar med dig andra på resan.
Datadriven och beslutsför - du väger in fakta, testresultat och insikter när du väljer väg framåt.
Kundorienterad - du omvandlar behov till tydliga idéer och starka erbjudanden.
Kommunikativ och relationsskapande - du anpassar budskapet efter mottagare och sammanhang.
Strukturerad och ansvarstagande - du skapar ordning i planering, uppföljning och leverans.
Helhetstänkande, lyhörd och flexibel - du kan prioritera om utifrån både yttre förutsättningar och den samlade leveransen.
Samarbetsinriktad och coachande - du får tvärfunktionella team att dra åt samma håll.
Vill du vara med och forma hur ett av Sveriges mest välkända varumärken syns och säljer i digitala kanaler? Välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Vikariat heltid tom 2026-12-31. Tillträde
December 2025
Kontaktuppgifter
Vill du ha mer information om tjänsten, kontakta gärna rekryterande chef Karl Andersson Kristiansen karl.andersson.kristiansen@ica.se
Facklig kontaktperson: Daniela Fagernäs, daniela.fagernas@ica.se
, 072-220 01 96
Eva Tottie AF, eva.tottie@ica.se
, 0702-46 49 09
Sista dag för ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast 2025-09-28. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför så snart som möjligt.
Är man konsult så skickar man sin ansökan via mail till rekryterande chef.
Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Drogtestning förekommer i samband med vissa av våra rekryteringsprocesser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Truckgatan 15 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälv Jobbnummer
9493321