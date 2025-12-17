Product Safety & Quality Engineer - Hexpol TPE AB
2025-12-17
Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Som Product Safety & Quality Engineer blir du en viktig del i vårt arbete med produktsäkerhet, kvalitet och regulatoriska frågor. Du samarbetar tvärfunktionellt med utveckling, produktion och sälj för att skapa lösningar som möter högt ställda krav. Tillsammans med kollegor driver du utvecklingen av arbetssätt och rutiner som stärker kvalitet och hållbarhet i våra produkter.
Vi erbjuder en internationell miljö med korta beslutsvägar och en kultur där samarbete är lika viktigt som resultat. Hos oss får du frihet under ansvar, möjlighet att påverka och en arbetsplats där idéer välkomnas och utvecklas.
I rollen upprättar du materialintyg, inhämtar leverantörsdokumentation, koordinerar tester och håller dig ständigt uppdaterad kring lagar, standarder och förordningar. Rollen innebär nära samverkan med både interna funktioner och externa parter, vilket gör att du får en central position i organisationen. Du deltar i revisioner, hanterar avvikelser och driver förbättringar inom kvalitetssystemet.
Tjänsten är placerad i Åmål, med viss möjlighet till distansarbete.
Om dig
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och trygg i att fatta beslut. Du gillar att sätta dig in i komplexa frågor och omsätta lagstiftning, materialdata och testresultat till tydliga slutsatser. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du behöver vara kommunikativ och pedagogisk.
Vi tror att du har en högskoleutbildning inom ett relevant område och att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Det är en fördel om du har erfarenhet av liknande roll, organisk kemi och/eller kvalitetssäkring, och därigenom vana av kund- och leverantörskontakt
Du arbetar strukturerat och självständigt, med en naturlig förmåga att skapa ordning och säkerställa hög kvalitet i både processer och dokumentation.
Vill du bidra till ett område som växer i betydelse för hela organisationen? Då är du den vi söker!Om företaget
Hexpol TPE AB i Åmål är en del av Hexpol-koncernen. Vår verksamhet är vackert belägen vid Vänerns strand och har producerat termoplastiska elastomerer sedan 1970-talet. Med 80 medarbetare omsätter företaget drygt 550 MSEK med god lönsamhet. Vi är kända för vår kundfokuserade filosofi och vårt engagemang i att leverera högkvalitativa produkter.
På Hexpol TPE utmanar vi ständigt oss själva för att förbättra våra produkter och processer, oavsett om det handlar om innovation, produktion eller kvalitetssäkring. Vi arbetar aktivt med hållbarhet och har en ledande position i övergången till mer klimatsmarta materiallösningar. Ett av företagets fokusområden är TPE för medicintekniska applikationer och verksamheten i Åmål är definierad som "Medical Centre of Excellence" i Hexpol TPE-gruppen.
Vi är stolta över att driva vår verksamhet i en naturskön miljö och har som ambition att utveckla världens renaste TPE-fabrik. Hos oss får du arbeta i en prestigelös, flexibel och samarbetsinriktad organisation där drivkraft och engagemang värderas högt.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Tacting använder kapacitetstester och personprofilanalyser för att på ett objektivt sätt bedöma hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och för att minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Elin Skau på 073-529 69 67 eller Ulf Holmgren på 076-307 10 29.
Välkommen in med din ansökan senast 11 januari! Ersättning
