Product Manager (Operations)
Om Carla
Vi vill accelerera omställningen till hållbar mobilitet. Det gör vi genom att erbjuda det mest kundvänliga sättet att sälja och köpa elbilar. Vårt mål är att bli Norra Europas största spelare inom försäljning av elbilar. Vi grundades i Stockholm 2020, och är idag näst störst i Sverige inom försäljning av begagnade elbilar. Vårt mål är att under 2025 uppnå en försäljningsvolym om 2 miljarder kronor, med lönsamhet, samtidigt som vi ska fortsätta ha Sveriges nöjdaste kunder.
Vår affärsmodell går i stort ut på att:
Köpa/sourca bilar: dels genom inköp av bilar från privatpersoner/företag (cirka 60% av vår volym), och dels genom uppdragsförsäljning tillsammans med globala biltillverkare, banker, och leasingbolag
Hämta/och lämna bilar tvärs över Sverige, med hjälp av ett 60-tal Carla-anställda chaufförer
Iordningställa och reparera bilar i vår Produktionsanläggning norr om Stockholm (Kungsängen), där ett 60-tal personer är anställda - från fotografer till högvoltstekniker
Sälja bilar genom Carla.se, där cirka 30% av våra köpare direkt klickar hem en bil, eller genom att få hjälp av vårt duktiga säljteam
Vi har tre pelare i vårt bolagsbygge:
Vi är på riktigt besatta av kundnöjdhet - både för att det känns bra, och för att det leder till ett lönsamt företag i en bransch där normen ofta är något helt annat
Vi arbetar stenhårt med att bit för bit sätta effektiva fysiska processer, med de bästa medarbetarna i branschen
Vi möjliggör ovan på ett kundvänligt och effektivt sätt genom att satsa på egenbyggda IT system - från hemsida till verkstadssystem
Med oss på resan har vi några av Nordens största investerare, bland annat Verdane Capital, Bonnier Capital, Luminar Ventures, Inbox Capital, och Philian.
Om rollen
Som Product Manager på Carla driver du utvecklingen av vår mest kritiska del - operations. Du kombinerar strategi med verklig impact och ser ofta resultat direkt. Tillsammans med ditt utvecklingsteam översätter du behov från verkstad, logistik och support till smarta lösningar som gör verksamheten smidigare, effektivare och skalbar.
Du arbetar nära användare och stakeholders inom Operations för att förstå deras arbetsflöden och omsätta insikter till lösningar med utvecklare och designer. Automatisering och AI blir viktiga verktyg för att nå våra mål. Rollen inkluderar även release management - planera, rulla ut, testa och följa upp förändringar - samt ansvar för roadmap och teamets timeline.
Du rapporterar till vår CPTO och blir en del av vårt starka Produkt & Teknikteam. Arbetet sker varierat: 1-2 dagar/vecka i verkstaden i Kungsängen, 2-3 dagar på kontoret i Vasastan och möjlighet till remote någon dag i veckan.
Dina ansvarsområden
Identifiera och prioritera behov inom Operations tillsammans med verksamheten.
Driva utveckling av nya system och verktyg, samt förbättra befintliga.
Samarbeta med utvecklare, designers och stakeholders i tvärfunktionella team.
Säkerställa att lösningar skalar och bidrar till både effektivitet, lönsamhet och bättre arbetsmiljö.
Leda ditt team med utvecklare och designer.
Ansvara för release management: planering, utrullning, testning och uppföljning av releaser.
Hålla ihop och kommunicera roadmap och timeline.
Vem vi söker Vi letar efter dig som har erfarenhet av produktledning och som trivs med att jobba både strategiskt och operativt. Du är bra på att förstå komplexa arbetsflöden och översätta dem till lösningsförslag Vi tror att du får energi av att hjälpa människor i vardagen - oavsett om det handlar om att lösa ett litet problem för en kollega i verkstaden eller att bygga ett större system som förändrar hela processer. Du trivs med att växla mellan detaljer och helhet och drivs av att göra det bättre för både verksamheten och människorna som jobbar i den. Du är en duktig kommunikatör, både in-person och i skrift och gillar att förenkla och förklara komplexa flöden i olika kontext.
Vi tror att du har:
Några års erfarenhet som Product Manager, management konsult eller liknande roll
Förmåga att driva projekt från idé till implementering
Erfarenhet av release management och arbete med roadmap/timeline
God förståelse för hur teknik kan stötta verksamhetens behov
Vana att jobba med data för analys
Intresse för automatisering och AI som praktiska verktyg
Vi erbjuder:
En roll med utvecklingspotential där du får växa inom Carla
Möjlighet att arbeta nära erfarna kollegor och lära av en verklig tillväxtresa
En arbetsmiljö där vi tror på balans mellan arbete och fritid för långsiktigt hållbar prestation
En inkluderande arbetsplats som värdesätter mångfald
