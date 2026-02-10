Processutvecklare
Om jobbet
Vi är Göteborg! Nu söker vi dig som vill bidra till att Göteborgs Stads medarbetare och chefer får ut mesta möjliga nytta av sitt processarbete.
Inom enheten Verksamhetsstyrning, process och automation på Intraservice levererar vi bland annat tjänster inom processtöd. Vi har en central roll i stadens arbete med digitalisering och automatisering. För rollen söker vi dig som är en erfaren processutvecklare. Du kommer att arbeta med våra tjänsteerbjudanden inom stöd vid grundläggande processarbete, förvaltning av processkartor samt specialiststöd vid processkartläggning.
Du kommer ingå i ett team av personer med samma roll. I uppdraget ingår att hålla utbildningar i processutveckling, lära ut metoder för att utveckla och förvalta processer samt ge råd och stöd inom processorientering och processutveckling. Du stödjer verksamheter i användningen av processmodelleringsverktyget 2c8 och i publicering av processer i stadens IT-miljö.
Utöver detta arbetar du som specialiststöd i form av internkonsult i uppdrag hos förvaltningar och bolag, där du exempelvis utbildar i processutveckling och leder modelleringsuppdrag tillsammans med verksamheterna.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet av processarbete inom offentlig sektor, vilket innebär att du har goda kunskaper inom orientering, kartläggning, modellering, metoder (exempelvis SIPOC).
Du har teknisk kunskap i att kartlägga, modellera och publicera processer i processmodelleringsverktyget 2c8 eller motsvarande. I grunden har du en högskoleutbildning som vi bedömer relevant för uppdraget.
Följande erfarenheter är meriterande:
• att ha utbildat i processutveckling och processmodellering
• arbete med processutveckling i större organisationer
• arbete inom Göteborgs Stads processer
• goda kunskaper om metoder för ständiga förbättringar
Din personlighet präglas av en positiv grundsyn och du stimuleras av att lösa problem och samarbeta för att nå resultat tillsammans med kunder, team och angränsande funktioner.
Du kan arbeta självständigt och är noggrann, strukturerad och bra på att organisera ditt arbete.
Du får energi av att bidra till andras lärande och skapar förutsättningar för att lärande ska ske. Du är bekväm med att tala inför publik, inspirera andra och formulera dig väl i tal och skrift. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.
Då rollen innebär samarbete med många olika verksamheter har du god förmåga att sätta dig in i olika arbetssätt och sammanhang. Du är kundorienterad, lyhörd och har förmåga att se både helhet och detaljer.
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
