Processoperatör till kund i Södertälje | Heltid

Vill du arbeta som processoperatör i Södertälje och bidra till en verksamhet där noggrannhet, kvalitet och tekniskt intresse står i centrum? Vi på Manpower söker nu strukturerade och engagerade processoperatörer till ett konsultuppdrag hos vår kund. I rollen fåt du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där du både utvecklar dina färdigheter och bidrar till förbättrade arbetsprocesser. Sök tjänsten som redan idag!
Uppdragsstart: Omgående
Arbetstider: 3-skift eller 5-skift
Uppdragslängd: 6 månader, med god möjlighet till förlängning eller övertag av kund
Om jobbet
Som processoperatör kommer du att arbeta nära produktionen och vara en viktig del av tillverkningen av både kliniska och kommersiella produkter. Du arbetar enligt tydliga processer och har fokus på kvalitet, dokumentation och förbättringsarbete. Rollen passar dig som trivs i en föränderlig verksamhet och som har ett stort tekniskt intresse.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Arbeta med framtagning och förbättring av dokumentation och arbetsprocesser
Syning, montering och packning av produkter
Noggrann dokumentation av utförda arbetsmoment
Säkerställa drift av utrustning och bidra med teknisk förståelse
Delta i förbättrings- och optimeringsarbete
Kompetensutveckla dig själv och bidra till teamets utveckling
Den vi söker
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och självständig, men som samtidigt trivs med att samarbeta och bidra till gruppens gemensamma mål. Du har ett genuint intresse för teknik och vill utvecklas vidare i en produktionsnära roll. Arbetet kan vara fysiskt krävande, vilket gör att du behöver trivas med praktiska och rörliga arbetsuppgifter.
Krav för tjänsten
Gymnasial utbildning inom Teknik eller Naturvetenskap, alternativt minst två års relevant arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse - Dokumentationstest genomförs vid intervjutillfälle
Goda kunskaper i engelska
God datorvana och trygghet i att arbeta i administrativa system
Förmåga att självständigt dokumentera arbetsmoment
God samarbetsförmåga, social kompetens och kundfokus
Stort teknikintresse och vilja att utveckla tekniska kunskaper
Meriterande
Erfarenhet av läkemedelstillverkning
Erfarenhet från tillverkande LEAN-miljö
Studier från Mälardalens tekniska gymnasium (MTG)
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Johan Hellstrand via e-post: johan.hellstrand@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
