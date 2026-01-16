Processoperatör, Anrikningsverket Boliden Aitik
Konsultia AB / Grovarbetarjobb / Gällivare Visa alla grovarbetarjobb i Gällivare
2026-01-16
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Överkalix
, Boden
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Boliden Aitik utvinner och återvinner metall som världen behöver för att bygga välfärd.
Vi bryter kopparmalm, en metall som tack vare sin fina förmåga att leda elektricitet är en viktig del i klimatomställningen. Vi övervinner och löser problem varje dag. Vi utvecklar smarta effektiva sätt att forma framtidens hållbara gruva.
Hos oss jobbar människor som vill vara med på vår resa, de som är beredda att flytta berg för att vi ska lyckas.
Inför våren 2026 söker Boliden Aitik flera konsulter att arbeta som processoperatörer, anställning kommer att ske löpande!Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som Processoperatör består arbetsuppgifterna i huvudsak att bevaka, styra och optimera anrikningsprocesserna malning, flotation, media och avvattning. I arbetet ingår en del fysiskt tunga och uthållighetskrävande moment i industrimiljö.
Arbetstiden är förlagd till kontinuerlig skiftgång, K3 med förmiddag, eftermiddag och natt. Utbildningstiden är 10 veckor.Profil
När vi anställer kommer din personlighet och inställning vara en stor del av det vi tar hänsyn till i rekryteringsprocessen. Vi ser gärna att du som person är driven, ansvarsfull och engagerad. Vidare ser vi att du kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
Hos alla befattningar inom Aitik så vill vi att du har gymnasial utbildning eller motsvarande kompetens och en god förståelse för det svenska språket både i tal och skrift. Du förväntas ha lätt för att samarbeta, vara ansvarstagande samt har ett högt säkerhetstänk då säkerhetskultur är ett av Bolidens fokusområde.
Goda datakunskaper är önskvärt, truckkort och traverskort är meriterande. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på vår arbetsplats och välkomnar alla sökande.
Övrig information
B-körkort och tillgång till bil är ett krav då pendling och skiftarbete kommer att förekomma! Tjänsterna kommer tillsättas löpande under början av året, så ta därför tillfället att söka direkt. Under våren/sommaren kommer du som går vidare i processen att arbeta via oss som uthyrd medarbetare hos Boliden Aitik.
För fler frågor gällande våra tjänster kontakta ansvarig Konsultchef Tova Nyberg
E-post - Tova@konsultia.seOm företaget
Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3421". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Tova Nyberg tova@konsultia.se Jobbnummer
9689898