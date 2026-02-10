Processoperatör
2026-02-10
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
, Nässjö
, Vetlanda
, Kinda
, Sävsjö
Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Till vår kund strax utanför Eksjö söker vi nu en processoperatör!
Vi söker dig som är en driven och ansvarstagande processoperatör som vill bli en viktig del av vår kunds produktion. Här får du arbeta i en varierande industrimiljö där du varje dag bidrar till att skapa en trygg, effektiv och kvalitativ tillverkningsprocess.
I rollen som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra produktionen för att säkerställa att allt flyter på som det ska. Du blandar och bearbetar råvaror enligt noggrant framtagna recept och ser till att resultatet håller hög kvalitet. Arbetet är fysiskt och innebär tyngre lyft, samtidigt som du använder truck och travers som naturliga verktyg i din vardag. Du kommer även att utföra kvalitetskontroller och tester.
Säkerhet och miljö är alltid i fokus, och du förväntas följa rutiner och föreskrifter med stor noggrannhet.
Vi söker dig som har körkort, god fysik och tidigare erfarenhet från industri eller verkstad. Du arbetar metodiskt, är noggrann och har inga problem att följa satta instruktioner. Truck- och traverskort är ett krav, liksom vana av att köra truck.
Detta är en tjänst för dig som trivs i ett arbetsklimat där tempo, samarbete och kvalitet går hand i hand. Här får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara en del av ett engagerat produktionsteam!
Arbetstid: 2-skift
Stat: omgåendeProfil
Vi att du är ansvarstagande, målinrikta och flexibel. Du har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
