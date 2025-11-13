Processoperatör
Randstad AB / Processoperatörsjobb / Södertälje Visa alla processoperatörsjobb i Södertälje
2025-11-13
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Som ambulerande operatör hos oss får du ett omväxlande och praktiskt arbete där du får arbeta med maskiner, produktion och logistik i en dynamisk miljö. Du blir en nyckelperson som säkerställer effektiv drift och hög kvalitet på flera spännande arbetsplatser. Vi söker dig som är tekniskt intresserad, lösningsorienterad och trivs med att ta dig an nya utmaningar. Här får du möjligheten att utvecklas, bygga erfarenhet och bli en del av ett engagerat team som värdesätter flexibilitet och samarbete.
Vi söker dig som är en engagerad och ansvarstagande person med en stark samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i team och är inte rädd för att ta egna initiativ för att lösa problem eller förbättra processer. Noggrannhet och kvalitet är något du värdesätter högt, och du ser alltid till att ditt arbete håller hög standard. Dessutom har du ett stort tekniskt intresse och en vilja att lära dig och utvecklas inom tekniska områden. Du är flexibel och har en förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer och arbetsuppgifter, vilket gör att du kan leverera bra resultat även i föränderliga och utmanande situationer.
Du ansöker på www.randstad.se,
innan den 2025-12-14. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: intyg.stockholm@randstad.se
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Maskinövervakning och drift: Styra och övervaka maskiner för att säkerställa att de fungerar korrekt och effektivt.
Underhåll och felsökning: Utföra enklare underhåll eller felsökning på maskiner.
Produktion och montering: Arbeta på produktionslinjen med att montera, packa eller bearbeta material enligt instruktioner.
Kvalitetskontroll: Kontrollera produkter för att säkerställa att de uppfyller krav och standarder.
Logistik och lagerhantering: Kan inkludera arbete med att flytta material, packa och förbereda leveranser eller hantera lager i produktionsmiljön.
Flexibilitet och anpassning: Eftersom rollen är ambulerande, förväntas du snabbt kunna sätta dig in i nya rutiner, arbetsprocesser och samarbeta med olika team.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Erfarenhet av produktion (meriterande inom läkemedel- och livsmedel)
Flexibel med arbetstider och öppen för skiftarbete (förekommer dag, 2,- 3,- 5-skift samt arbete vid storhelger)
God data- och dokumentationsvana
Egenskaper som samarbetsförmåga, initiativtagande och noggrannhet
Meriterande:
Goda kunskaper i engelska (tal och skrift)
Erfarenhet/kunskap om GMP (good manufacturing practice)
Truckkort A+B1
Körkort och tillgång till bil
Tekniskt intresse Erfarenheter
Processteknik
Kontinuerlig produktion
Massproduktion
TillverkningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Ej specificerad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9604198