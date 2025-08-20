Prime Ortodonti söker ortodontiassistent
2025-08-20
Vi söker en engagerad ortodontiassistent till vårt team!
Är du en positiv, serviceinriktad och noggrann person med intresse för ortodonti? Då kan du vara den vi söker!

Om tjänsten
Som ortodontiassistent blir du en viktig del av vårt team och arbetar nära vår specialisttandläkare och övriga medarbetare. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Assistans och eget arbete med patient vid ortodontiska behandlingar
Patientbemötande och information
Förberedelse och sterilhantering av instrument
Administration kopplad till patientbesök
Stöd i klinikens dagliga rutiner
Vi söker dig som
Har utbildning och/eller erfarenhet som ortodontiassitent
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs i en dynamisk arbetsmiljö med både självständiga och teamorienterade arbetsuppgifter
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning inom ortodonti
Varierande arbetsuppgifter och en modern klinikmiljö
En arbetskultur som värdesätter samarbete, kvalitet och patientfokus
Övrig info:
Tjänsten är på deltid på 50-75% eller enligt ö.k.
Tillträde i oktober eller enligt ö.k.
Sex månaders provanställning tillämpas som en trygghet för båda parter.
I din ansökan vill vi gärna att du bifogar CV med personligt brev.
Inkomna ansökningar hanteras successivt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: info@primeortodonti.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nacka Strand Dental AB
Cylindervägen 14
131 52 NACKA STRAND
Jobbnummer
