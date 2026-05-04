Praktisk Arbetsledare till Clino
Arbetsledare till Clino AB - Led med struktur, energi och hjärta
Vill du vara med och utveckla ett växande företag där kvalitet, service och trivsel står i centrum? Nu söker vi på Clino AB en engagerad arbetsledare som vill ta ansvar för den dagliga driften och samtidigt vara en del av den operativa verksamheten.
Om rollen
Som arbetsledare hos oss får du en varierande och viktig roll där du ansvarar för att planera, samordna och stötta våra fyra team i det dagliga arbetet. Du ser till att scheman fungerar smidigt, hjälper till där det behövs och är länken mellan personal, kunder och ledning.
Rollen är både administrativ och praktisk. Minst 50 % av arbetstiden består av arbete ute på fält tillsammans med ett av våra team, där du själv deltar i städningen och leder genom att vara närvarande i verksamheten.
Du kommer ha nära kontakt med både medarbetare och kunder, vilket gör att du behöver trivas i en social roll där kommunikation och service är naturliga delar av vardagen.
• Schemaläggning och planering för våra fyra team
• Daglig arbetsledning och operativt stöd
• Minst 50 % praktiskt arbete inom städning ute hos kund
• Säkerställa kvalitet och effektiva arbetsrutiner
• Kontakt med kunder och uppföljning av uppdrag
• Stötta, motivera och utveckla personalen
• Lösa akuta situationer och hitta smarta lösningar
• Bidra till en positiv arbetsmiljö och stark lagkänsla
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av städning/lokalvård
• Är trygg i att leda och kommunicera med människor
• Trivs med att kombinera ledarskap och praktiskt arbete med hög kvalite
• Är flexibel och lösningsorienterad
• Klarar av ett högt tempo och stressiga situationer
• Är strukturerad och gillar ordning och reda
• Har positiv energi och bidrar till god stämning
• Har B-körkort (meriterande/krav om ni önskar)
Vi erbjuder
• En viktig roll i ett företag med framåtanda
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
• Härliga kollegor och stark teamkänsla
• En arbetsplats där service och kvalitet uppskattas
Låter detta som nästa steg för dig?
Skicka din ansökan till oss redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: jonas.bergkvist@clino.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clino AB
(org.nr 559124-7555)
Strömsbrovägen 45 (visa karta
)
803 09 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
jonas bergkvist jonas.bergkvist@clino.se 0720902502 Jobbnummer
9890587