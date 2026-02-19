Praktikant för skönhetssalong sökes
2026-02-19
Vi söker i dagsläget en person som vill lära sig arbetsmetoder inom naglar. Din uppgift kommer vara från att svarar på vår drop in kunder och telefon samt hjälper våra kunder med bokningen.
Vi kommer att lära er allt inom naglar och pedikyr såsom:
Nagelteknik (i urval)
• Manikyr
• Förlängning av naglar
• Förstärkning av naglar
• Nagelpåfyllning
• Tip- och schablontekniker
• Färglära
• Nail-Art nageldekorationer
• Användning av manuella filar
• Användning av maskinell nagelfil
• Handmassage
Pedikyr ( som ovan i urval, samt)
• Manuell hudborttagning
• Nagelklippteknik tånaglar
• Maskinell färgborttagning tånaglar
• Fotmassage
• Skyddsåtgärder/Skyddsutrustning
• Riskbedömning
• Kunskap om ohälsa från allergiframkallande ämnen
• Bokningsssystem
• Kassahantering och kassaredovisning
• Kundvård
• Marknadsföring
• Försäljning och merförsäljning
• Salongsvård
Du kommer att har möjlighet till en anställning om du passar bra till vår företag.
Vi på Sweden Beauty Center en skönhetssalong som är benägen i Odenplan Stockholm. Med över 10 års erfarenhet kan vi hjälper kunder att få naglarna som de alltid velat ha. Vi erbjuder allt från det senaste inom gelé från fransk manikyr till nagelförlängningar, nagelvård och handmålade dekorationer. Våra produkter är av hög kvalitet och är doftfria. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Via telefon: 0793463977 Arbetsgivare Sweden Beauty Center AB
(org.nr 559365-6001)
Västmannagatan 56 (visa karta
)
113 25 STOCKHOLM Jobbnummer
9752135