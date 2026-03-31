Power BI-utvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-31
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett strategiskt initiativ hos en svensk myndighet med ansvar för tillsyn inom finansmarknaden, där en ny analysplattform byggs för att möta ett växande behov av datadrivna beslut. Plattformen ska ge bättre stöd för modern dataanalys, visualisering och rapportering, samtidigt som den integreras med befintliga datakällor och system.
I den här rollen fokuserar du på Power BI-delen av migreringen och verksamhetsinförandet. Du arbetar nära verksamhetsrepresentanter, lösningsdesigner, datateam och dataanalytiker för att omsätta behov till användarvänliga rapporter och fungerande arbetssätt. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera teknisk spets inom Power BI med verklig påverkan i en komplex och samhällsviktig miljö.
ArbetsuppgifterDu bygger rapporter i Power BI Desktop tillsammans med verksamheten och IT.
Du publicerar rapporter i PBIRS och säkerställer att de fungerar i rätt sammanhang.
Du tar fram och implementerar rapportmallar som skapar en enhetlig och användarvänlig upplevelse.
Du definierar design guidelines för målgrupper med varierande vana av Power BI.
Du sätter upp schemaläggningsrutiner för rapporter och rapportpaket.
Du håller utbildningar i Power BI och stöttar kollegor i hur verktyget används på bästa sätt.
Du leder workshops för att etablera gemensamma rutiner och processer kopplade till rapportering och arbetssätt.
Du bidrar i migreringen av data, rapporter och analyser till den nya analysplattformen.
KravDu har tidigare erfarenhet av Power BI on-prem-lösningar.
Du har stark kunskap i Power BI Desktop.
Du har stark kunskap i PBIRS.
Du har tidigare erfarenhet av att skapa och schemalägga rapportpaket.
Du har god förståelse för datamodeller.
Du har dokumenterad erfarenhet av att bygga användarvänliga rapportpaket.
Du har tidigare erfarenhet av att hålla Power BI-utbildningar.
Du kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift.
Du har god analytisk förmåga och kan samarbeta nära både verksamhet och teknik.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av SSAS.
Kunskap i Python.
Erfarenhet av att ta fram design guidelines för PBIRS.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
