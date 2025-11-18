Postdoktor i sociologi
2025-11-18
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Nu söker vi dig som vill arbeta som postdoktor i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Hos oss får du möjlighet att vara med på Örebro universitets fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus.
Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är sociologi.Publiceringsdatum2025-11-18Om företaget
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.
Ämnet sociologi tillhör HumUS och erbjuder utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå samt forskarnivå. Förutom fristående kurser på grund- och avancerad nivå ansvarar ämnet sociologi för Personalvetarprogrammet och Kandidat- och Magisterprogrammet i Samhällsanalys. Forskningen i sociologiämnet vid Örebro universitet bedrivs huvudsakligen inom områdena Miljösociologi om Arbete, familj och nära relationer.
Arbetet för dig som postdoktor ska ske inom ramen för ett forskningsprojekt om expertisens roll i internationell miljöpolitik, närmare bestämt internationella vetenskapliga nätverks och mellanstatliga expertpanelers förutsättningar och utmaningar att påverka globala miljöpolitik (för mer information om projektet, se här - https://www.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p2824).
Projektet är en del av den forskning som bedrivs inom den miljösociologiska forskningsgruppen. Se dess hemsida för mer information om denna grupp - https://www.oru.se/english/research/teams/humus/environmental-sociology/.Dina arbetsuppgifter
En anställning som postdoktor syftar till att ge dig som nybliven doktor en möjlighet att befästa och utveckla i första hand dina vetenskapliga färdigheter.
Arbetsuppgiften består av att bedriva forskning om hur internationell expertis utvecklar policyrelevant kunskap för globala miljöproblem. Mer specifikt innebär det att inom ramarna för ett pågående projekt samla in och analysera empiriskt material - i form av intervjuer, dokument och deltagande observationer - om hur internationella expertorganisationer utvecklar sin institutionella design för att skapa policy relevant och handlingsbar kunskap. Det innebär även att studera hur expertorganisationer sammanställer ett komplext mångvetenskapligt fält och förpacka det på ett sätt som både är vetenskapligt trovärdigt och politiskt relevant. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med forskningsprojektets ledare med goda möjligheter till att tillsammans skriva vetenskapliga artiklar.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen vid själva anställningstillfället i sociologi eller annan samhällsvetenskaplig disciplin som är relevant för projektet eller har en motsvarande utländsk examen. Främst ska den komma i fråga som har en doktorsexamen som är högst 3 år gammal vid ansökningstillfället. Som sökande får du inte varit anställd som postdoktor förut mer än ett år i samma ämne och vid samma lärosäte. Anställningen är minst 2 år inledningsvis och kan sedan förlängas ytterligare 1 år. Om du under anställningen varit föräldraledig ska anställningen förlängas med motsvarande dagar. Vid frånvaro p.g.a. sjukdom får anställningen förlängas.
Bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20250333
Information
Anställningen är 100%, i två år. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Rolf Lidskog, e-post: rolf.lidskog@oru.se
eller enhetschef Magnus Boström, 019-30 30 00, e-post: magnus.bostrom@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2 februari 2026. Välkommen med din ansökan!
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
