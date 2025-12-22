Poolvikarie inom Kostenheten
2025-12-22
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Kostenheten är en stor arbetsplats inom kommunen med cirka 27 kök i olika former där mat lagas på centrala enheter till mindre mottagningskök. Nytt för Vimmerby kommun är att vi precis gått över till en struktur där vi levererar varm mat från centrala enheter.
Vi lagar mat från grunden på lokala råvaror och våra kök är moderna med fina maskiner som hjälper till att laga de ca 3500 dagliga portionerna. Som kock arbetar du i en omväxlande miljö och har som uppdrag att tillsammans med dina kollegor laga god och näringsrik kost till våra gäster varje dag.
Som poolvikarie jobbar du i en Kost - och lokalvårdspool och utgår från ett gemensamt säte och därifrån tar du dig ut till den verksamhet som du för dagen blir tilldelad att arbeta på.
Poolen tillsätter frånvaro och att vara självgående, flexibel och lösningsorienterad är egenskaper vi värderar högt och som är viktiga i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har en kockutbildning eller likvärdig yrkesutbildning - minst 1-åeig. Har du erfarenhet från liknande arbete inom kök ser vi det som meriterande.
Vi hoppas och tror att du som söker till oss är en positiv och härlig person med rätt inställning till arbetet. Du är en ansvarstagande och ordningsam person som alltid gör det yttersta för att leverera bästa tänkbara service. För dig står utvecklingsmöjligheter alltid på menyn och du trivs i en omväxlande vardag med varierande arbetsuppgifter. Du har gott bemötande och bidrar till att skapa en härlig stämning i köket tillsammans med dina kollegor.
ÖVRIGT
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
