Platschef Werksta Nyköping
2025-08-07
Platschef till Werksta Nyköping
Vi söker en engagerad platschef till Werksta Nyköping fd TT Fordonskadecenter Nyköping AB. En viktig del i tjänsten handlar om att skapa förutsättningar för en mycket hög kundnöjdhet samt att se till att planera och optimera arbetet på vår skadeverkstad.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande med främsta fokus på att ta hand om personal (ca 10 anställda) och kunder på bästa sätt. Det är en skadeverkstad för KIA, BMW, Mini och Mazda men de utför även skadereparationer på andra bilmärken och reparerar även husbilar. Du har det övergripande ansvaret för hela anläggningen, både arbetsflöde, mål för verksamheten, lönsamhet, budget och personal. Det gäller att säkerställa att den löpande verksamheten fungerar effektivt samt att lagar, processer och rutiner följs. Du kommer även arbeta operativt och göra skadebesiktningar osv.Profil
Vi söker en trygg, stark och stabil person som är resultatinriktad och drivande, som samtidigt har hjärtat på rätt ställe. Vi ser gärna att du kan visa på vilka resultat du åstadkommit i dina tidigare positioner. Vidare skall du vara en ledare som vill vara "hands on" och vill vara närvarande i det dagliga arbetet och som har erfarenhet av ledarskap. Tidigare erfarenhet från bilskadebranschen är ett stort plus.
Det krävs en mycket god förståelse för siffror och ekonomi. Du har även en hög tillit till din samlade kompetens och är därmed initiativdriven och självgående med kraft att dra förbättringar i mål.
Körkort är ett krav. Detta är en tjänst på heltid, med start så snart det är möjligt.
Werksta som arbetsgivare
Werksta erbjuder dig ett spännande jobb som utmanar allt du kan och bjuder på en utvecklingsresa. Vi har viljan och resurserna att ligga först med ny kunskap och teknik. Du blir del i en organisation med mycket engagerade medarbetare. Du blir också en del i ett företag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter och som expanderar och satsar framåt - Vår vision är att "Vi är förstahandsvalet, betrodda av våra kunder och partners och älskade av våra medarbetare. Vi leder branschens utveckling och föregår med gott exempel."
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna Regionchef, Håkan Moqvist, 08-506 141 43 .
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Läs mer om vad vi kan erbjuda på vår karriärsida och läs mer om våra verkstäder på vår hemsida.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Kontakt
Håkan Moqvist 08-550 855 43 Jobbnummer
9449076