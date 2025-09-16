Platschef till Byggmax Ullstämma i Linköping
Vill du vara med på en spännande resa mot att bli världens bästa byggvaruhandel? Byggmax vill att alla ska ha möjlighet att förverkliga sina byggdrömmar. Nu söker vi dig som kommer ansvara för ett lokalt byggvaruhus samt leda ett team och utveckla framtidens Byggmax! Är du vår nästa Platschef?
OM ROLLEN
Som Platschef har du ansvar för driften, personalen och resultatet i din butik. Du arbetar aktivt tillsammans med dina medarbetare för en fantastisk arbetsplats och en positiv kundupplevelse. Du har förmågan att samarbeta och skapa relationer med både kunder och medarbetare.
Som Platschef har du en varierad vardag, men viktiga delar i rollen är:
Ledarskap - Kunna leda och inspirera medarbetare samt kommunicera professionellt med kunder och leverantörer
Närvaro - Vara en del av teamet och agera förebild.
Ansvar - Planera och hantera utmaningar både på kort och lång sikt.
Affärsmässighet - Ha kunskap om försäljningsrapportering, uppföljning och budgetering.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med tidigare ledarerfarenhet, där du känner dig trygg i att leda andra och att utveckla den lokala driften av butiken. Har du även erfarenheten från en ledande befattning inom detaljhandeln och/eller erfarenhet från försäljning, drift och resultatansvar är det meriterande.
För att vara aktuell behöver du även ha goda kunskaper i svenska och engelska samt B-körkort.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är social och relationsbyggande samt att du värdesätter att ha ett nära samarbete med både kunder och medarbetare. Vi ser även att du har en säljande ådra där du drivs av att utveckla butiken.
Det är även viktigt att du trivs i en varierad vardag där det händer mycket. Du gillar att styra upp och skapa rutiner utifrån vad som passar bäst lokalt.
OM BYGGMAX
Byggmax Group erbjuder byggvaror och tillhörande produkter av hög kvalitet för hemmafixare till marknadens bästa priser. Att handla hos oss är smart - enkelt, snabbt och hållbart.
Koncernen har sedan starten 1993 en stark lågprisposition på gör-det-själv-marknaden och har idag verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi kombinerar ett noggrant utvalt butikssortiment med ett bredare e-handelssortiment.
På Byggmax är vi stolta över att vara ett värderingsstyrt bolag med en stark företagskultur där våra värderingar: Ansvar, Positiv attityd, Roligt, Respekt, Engagemang, 100% och Tillsammans är grunden för vårt dagliga arbete.
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång i vår vision att bli bäst i världen på hemmafixarprojekt och att leva upp till vårt kundlöfte snabbt, enkelt och schysst.
Känner du att detta är rätt utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placering: På Byggmax i Ullstämma, Linköping
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Innan anställning görs alltid en bakgrundskontroll och kreditupplysning. Arbetstiderna inkluderar kvällar och helger
Lön: Fast och rörlig lön
Upplägg: A-hub hjälper till med rekryteringsprocessen och vid eventuella frågor kontakta Sebastian Dejler på sebastian@a-hub.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
