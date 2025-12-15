Platschef till Byggarvid
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Byggjobb / Ulricehamn Visa alla byggjobb i Ulricehamn
2025-12-15
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet som platschef inom byggbranschen och vill fortsätta utvecklas i en ansvarstagande och engagerad miljö? Trivs du i en vardag där struktur, ledarskap och förbättring står i centrum? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Byggarvid är ett väletablerat byggföretag med lång erfarenhet inom entreprenad och byggprojektledning. De driver projekt i varierande storlek - alltid med yrkesstolthet, gemenskap och kvalitet som grund. Byggarvid söker nu en platschef som vill vara med och utveckla deras projekt och arbetssätt tillsammans med engagerade kollegor.
Som Platschef kommer du att:
• Planera, genomföra och följa upp tilldelade projekt enligt deras huvudprocess BASA
• Ansvara för produktionstidplan och rapportering till arbetschef
• Leda det dagliga arbetet på arbetsplatsen, inklusive arbetsledning av yrkesarbetare
• Följa upp projektets ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö - med ett ständigt förbättringsfokus
• Agera Bas-U och säkerställa att lagar, regler och standarder efterlevs
• Bidra till en trygg, effektiv och trivsam arbetsmiljö där alla vet vad som gäller
• Leda, utveckla och planera resurser för underställda tjänstemän och yrkesarbetare - med tydligt fokus på ansvar och engagemang
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att vi på StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och att du blir anställd direkt av Byggarvid. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Byggarvids huvudkontor ligger i Ulricehamn där platschefen förväntas vara cirka 1-2 dagar per vecka för möten och samordning. Övrig tid spenderas ute i projekt som är utspridda i regionen. Tjänsten passar väl för den som bor i området mellan Göteborg och Jönköping.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som platschef inom byggbranschen och trivs i en vardag där ansvar, samarbete och utveckling står i centrum
• Är trygg i rollen som ledare - du lyssnar, motiverar och får andra att växa.
• Har drivkraft att förbättra arbetssätt och resultat - och känner stolthet i det du gör
• Har god förståelse för ekonomi, tidsplanering och arbetsmiljöfrågor
• Har kunskap om byggprocessen, BAS-P/U och arbetsmiljölagstiftning
• Har erfarenhet av att leda byggprojekt från 25 mkr och uppåt
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. På Byggarvid är det viktigt att du är ansvarstagande, samarbetsvillig och har ett genuint engagemang för kvalitet och utveckling. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt driv att förbättra både arbetssätt och resultat. Du behöver trivas i en miljö där tydlighet och arbetsglädje går hand i hand.
Passar ovan in på dig? Sök redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Boråsvägen 38 (visa karta
)
523 37 ULRICEHAMN Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alexandra Kaleta info@studentconsulting.com Jobbnummer
9644685