Platschef Smide & Glas
2025-11-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i våra projekt inom smide och glas och vara med och utveckla en verksamhet med över 70 års hantverkstradition? Nu söker vi två platschefer till Lundgrens Smide!Publiceringsdatum2025-11-19Om tjänsten
Som platschef är du den som säkerställer att våra projekt genomförs smidigt, effektivt och med hög kvalitet. Du leder projektet från start till mål och leder arbetet på plats, följer upp tidsplaner, samordnar resurser och håller ihop projektorganisationen. Du ansvarar för att projektet utförs enligt kvalitetskrav och arbetsmiljöregler.
Du är navet mellan kunden, det interna projektteamet och våra underentreprenörer för att säkerstäla att allt löper på enligt plan - både tekniskt, organisatoriskt och ekonomiskt.
Projekten varierar i omfattning och karaktär, vilket gör rollen både omväxlande och utvecklande. Du arbetar tillsammans med engagerade, kompetenta kollegor och bygger projektteam efter behov.
Det här är en roll för dig som trivs med ansvar, tempo och att vara den som får allt att fungera i projektet.Arbetsuppgifter
Som platschef har du helhetsansvar för projektets framdrift. Du arbetar bland annat med:
Planera, driva och följa upp tidsplaner
Leda produktionen samt arbetet på byggarbetsplatsen
Utföra riskanalyser
Hantera ÄTA-arbeten
Resursfördelning och tidplaner
Löpande ekonomiska uppföljningar
Upprätta kontrollplaner
Delta i bygg- och samordningsmöten
Dokumentation och kvalitetskontroller
Utveckling av våra arbetssätt och processer.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren ledare som trivs med ansvar och komplexa projekt. Du har gedigen erfarenhet av byggproduktion och är trygg i rollen som platschef. Du är trygg i att driva projekt i olika faser och har lätt för att skapa struktur även när mycket händer samtidigt.
För att lyckas ser vi att du har:
Du är:
Självgående och ansvarstagande
En god ledare och kommunikativ lagspelare
Lösningsorienterad och flexibel
Resultatinriktad med fokus på både ekonomi och kvalitet
Du har även:
Gedigen erfarenhet inom bygg, gärna med erfarenhet av stål, smide eller glas
Minst två års arbetslivserfarenhet som platschef eller projektledare
B-körkort
BAS P/BAS U
Högskole-/universitetsutbildning inom bygg eller motsvarande yrkeserfarenhet
Goda kunskaper i svenska och/eller engelska
Placeringsort
Du utgår från vår verkstad på Tornväktargränd 8 i Bromma, men kommer att spendera stor del av din tid ute på projektens byggarbetsplatser.
Lön & förmåner
Månadslön
Mobiltelefon och dator
Generös friskvårdsersättning
Rikskuponger
Årliga teamresor och gemensamma aktiviteter
Möjlighet att göra gott genom att bidra till vårt välgörenhetsprojekt Eezzer
Att arbeta hos oss
På Lundgrens Smide kombinerar vi traditionellt hantverk med moderna lösningar - och det har vi gjort sedan 1952. Här arbetar över 40 skickliga kollegor inom smide, glas, montage, projektledning och arbetsledning.
Vi erbjuder en arbetsplats med:
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stort ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
Stora utvecklingsmöjligheter
Stark gemenskap
Variation i projekt och uppdrag
Yrkesstolthet och fokus på kvalitet
Tillsammans med Bröderna Eddings Smide, verksamma sedan 1945, bildar vi något unikt i branschen.
Vill du vara med på vår tillväxtresa och utföra avancerade helhetslösningar inom smide & glas? Då kommer du att trivas hos oss.Så ansöker du
Skicka din ansökan till hr@smide.com
och märk mejlet med "Platschef". Bifoga ditt CV.
Rekrytering sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.Kontaktperson för detta jobb
Johanna Lundgren, rekryteringsansvarig
08-684 118 27 johanna@smide.com
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Vill du bli en del av ett företag med stora ambitioner, stark gemenskap och hjärtat i hantverket?
Välkommen till Lundgrens Smide Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: hr@smide.com Arbetsgivarens referens
