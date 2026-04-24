Platschef Resande tjänst
2026-04-24
Vill du driva byggprojekt där du verkligen får ansvar, frihet och förtroende?
Hos Haglunds Bygg & Entreprenad AB söker vi nu en resande platschef som vill leda våra projekt runt om i Sverige och vara en nyckelperson i produktionen. Här får du möjlighet att arbeta nära besluten, ta ansvar för hela byggprocessen och vara med och skapa väl genomförda projekt tillsammans med ett engagerat team.
Vi arbetar med ombyggnationer, tillbyggnationer och nyproduktion av kommersiella fastigheter, där projekten varierar i storlek och komplexitet. Det innebär ett arbete som är både utvecklande och varierat.
Som platschef hos oss leder du projektet från byggstart till färdigställande och överlämnande. Du ansvarar för produktionen, ekonomin och samordningen på arbetsplatsen - samtidigt som du har friheten att planera och styra arbetet på bästa sätt.
Eftersom våra projekt finns över hela landet innebär tjänsten att du arbetar resande under veckorna (måndag-torsdag).
Din roll
I rollen som platschef kommer du att:
Leda och ansvara för byggprojekt från start till färdigställande
Planera, styra och följa upp produktionen på arbetsplatsen
Ansvara för projektets ekonomi, budget och prognoser
Samordna yrkesarbetare, underentreprenörer och leveranser
Säkerställa att arbetet följer krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Hantera inköp av material och vissa upphandlingar
Vara kontaktperson mot beställare och samarbetspartners
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och lösningsorienterad ledare i produktionen. Du har erfarenhet av att driva projekt framåt och trivs i en roll där du får ta ansvar och fatta beslut.
Du är strukturerad i ditt arbetssätt, har ett starkt engagemang i dina projekt och är bra på att skapa ett gott samarbete mellan alla parter på byggarbetsplatsen.
Vi tror att du har
Minst 2-3 års erfarenhet som platschef inom bygg
Erfarenhet av att leda byggproduktion och projektteam
Byggteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från branschen
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Möjlighet att arbeta på annan ort under veckorna
Det är meriterande om du tidigare har arbetat i en resande roll.
Vi ser gärna att du utgår från Göteborgsområdet, där företaget har sin bas.
Därför väljer många att arbeta hos oss
På Haglunds Bygg & Entreprenad AB blir du en del av ett företag där beslutsvägarna är korta och engagemanget är högt. Här får du möjlighet att påverka projekten du driver och utvecklas tillsammans med företaget.
Vi erbjuder:
En självständig roll med stort ansvar
Spännande projekt runt om i landet
Kompetenta och engagerade kollegor
Goda utvecklingsmöjligheter
Trygga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Provanställning kan komma att förekomma.
Ansök redan idag och bli en del av Haglunds Bygg & Entreprenad AB.
Kopiera och svara på frågorna nedan i ditt mail
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som projektledare inom bygg?
Har du B-körkort?
Har du pendlingsavstånd till Göteborg?
Kan du resa i tjänsten?
Vi ser fram emot att höra ifrån dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: lisa.dale@haglundsbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Ansökan Platschef Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haglunds Bygg & Entreprenad AB
(org.nr 556635-6084), https://haglundsbygg.se/
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administratör
Lisa Dale lisa.dale@haglundsbygg.se 0722239414 Jobbnummer
