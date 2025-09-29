Platschef inom ROT
2025-09-29
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Platschef inom ROT
Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar och är helhetsleverantörer inom Bygg, industri och fastighetsbranschen varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum. Vi har våra lokaler i Solna och är verksamma inom Stockholm Mälardalen, Göteborg och Malmö. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Vi söker en erfaren platschef som vill ta helhetsansvaret i ROT-projekt inom bostadsrenovering och stambyten. Du har minst fem års dokumenterad erfarenhet och gärna en ingenjörsutbildning i botten - alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Som platschef driver du projekt från start till mål och ansvarar för budget, tidplan, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du är trygg i ledarrollen, affärsmässig och relationsskapande - både mot kund och i teamet.
Du motiverar och engagerar medarbetare, arbetar strukturerat och behärskar projektekonomi, planering, inköp och administration. Du trivs med att arbeta självständigt i ROT-projekt, har intresse för installationer och trivs med utmaningar.
Vi söker dig som:
Har god datorvana
Har B-körkort
Är lösningsorienterad, driven och ser helheten
Tar ansvar, är resultatorienterad och har lätt att fatta beslut
Har en god struktur och planeringsförmåga
Bygger naturligt relationer och får med dig teamet
Kommunicerar obehindrat på svenska
Vi erbjuder en roll där du får stort ansvar, möjlighet att påverka och vara en nyckelperson i projektens framgång. Här får du leda, utveckla och engagera !
Är du redo att ta nästa steg som platschef?
Välkommen in med din ansökan redan idag!
