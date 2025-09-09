Platschef
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Västerås
, Gävle
Vill du ha en ledande position i ett stabilt och växande företag?
Vi söker en driven och affärsmässig Platschef som vill ta ett helhetsansvar - från att bygga starka team till att leverera lönsamma projekt med hög kvalitet. Hos oss får du en nyckelroll där du leder både människor och projekt mot gemensamma mål.
Om rollen
Som Platschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla din personalgrupp samt driva projekt med fokus på lönsamhet, kvalitet och kundnöjdhet. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt företagets styrsystem, lagar och föreskrifter.
Du leder projekt från uppstart till avslut, inklusive planering, resursfördelning, ekonomisk uppföljning och kunddialog. Rollen innebär även ett tydligt ansvar för arbetsmiljö, säkerhet och miljöarbete i projekten.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Leda projektstart enligt fastställda processer
Granska kontrakt och kalkyler, samt omvandla dessa till produktions- och resursplaner
Ansvara för tidplaner, inköp och fakturering
Driva produktionen i egna projekt och säkerställa resurstillgång
Leda arbetsmiljö-, säkerhets- och miljöarbetet
Föra löpande dialog med beställare
Ta fram slutprognoser och följa upp fakturering och inköp
Delta i slutbesiktningar och erfarenhetsåterföring
Medverka i försäljningsarbete och kundrelationer
Genomföra medarbetarsamtal och följa upp personalens utveckling
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet som platschef inom mark och anläggning
Goda kunskaper i entreprenadjuridik, produktionsplanering och ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av att leda personal och skapa en trygg, säker arbetsmiljö
Förmåga att kommunicera tydligt och professionellt med både beställare och medarbetare
Vana att arbeta i digitala verktyg och IT-system
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Vi erbjuder:
Hos oss blir du en del av en växande organisation med kvalitet och utveckling i fokus. Vi erbjuder goda villkor, möjlighet att utvecklas i din roll och en arbetsplats som värdesätter samarbete, innovation och framåtanda. Hos oss får du arbeta i en stimulerande miljö med engagerade kollegor, där dina insatser har stor betydelse för företagets framgång!Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in ditt CV till jobb@backstroms.se
Vi hanterar ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag!
Välkommen till Bäckström Anläggning AB!
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: jobb@backstroms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bäckström Anläggning AB
(org.nr 556671-2872) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9500872