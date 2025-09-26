Platsansvarig Örebro 100%
2025-09-26
Som platsansvarig på Member 24 har du det övergripande ansvaret för ett av våra gym. Du arbetar mot att uppnå försäljningsmål, säkerställa hög servicenivå för våra medlemmar samt se till att gymmets dagliga drift fungerar. Receptionsarbete, försäljning, kundservice, samt att hålla ordning & reda på gymmet blir några av dina ansvarsområden. Du är driven och resultatinriktad och lägger ner energi i ditt arbete för att leverera mot budget och uppsatta mål. Du ingår i ett team av platsansvariga och en Teamleader för din stad.
Du bör ha god datakunskap då detta är ett viktigt arbetsverktyg i din roll. Du bör vara målfokuserad och gilla försäljning samt kunna arbeta strukturerat mot tydliga mål och budget. Det finns riktlinjer för verksamheten som kommer att underlätta för dig i din roll.
Vi erbjuder dig:
En heltidstjänst med fast månadslön samt bonus med möjlighet att tjäna +30 000kr/mån. Arbetstider enligt gymmens öppettider.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
I rollen som platsansvarig behöver du vara:
Intresserad av och gilla att arbeta med försäljning.
Redo att "kavla upp ärmarna" när det behövs.
Engagerad och driven som person med mycket energi.
Målinriktad med hög känsla för service.
Ordningsam, strukturerad och noggrann.
För att lyckas i rollen ska du ha:
Som minst gymnasial utbildning med godkända betyg.
Minst 1 års erfarenhet av liknande arbeten t ex inom försäljning, detaljhandel eller från gymbranschen.
Goda kunskaper i att hantera Officepaketet.
Goda kunskaper i både svenska och engelska, tal och skrift. Om företaget
Member 24 startades i Västerås 2010 och vi finns idag på ett flertal orter i Mälardalen, Stockholm samt i Gävle/Sandviken och Falun. Vårt mål är att ge våra medlemmar den mest inspirerande och bästa gymupplevelsen till ett riktigt bra pris. De flesta av våra gym är öppna dygnet runt och vi erbjuder utrustning från världsledande leverantörer såsom Technogym och Eleiko. På utvalda gym finns häftiga studios för gruppträning, där vi kör både egna koncept och program från samarbetspartners t ex Les Mills. https://member24.se/
