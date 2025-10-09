Platform Engineer till ICA Sverige
2025-10-09
Är du en driven Platform Engineer som vill vara med och forma framtidens datadrivna lösningar på ICA? Vi söker nu en engagerad och tekniskt kunnig person till vårt team inom Data & Analytics.
Om jobbet som Platform Engineer
Som Platform Engineer på ICA kommer du att utveckla, förvalta och säkra den tekniska grunden för vår data- och analysplattform. Du kommer att arbeta med att tillhandahålla stabila, effektiva och användarvänliga verktyg och infrastrukturlager som Data Engineers och andra utvecklare använder för att bygga värdeskapande lösningar. Rollen innebär att möjliggöra skalbarhet, säkerhet och kvalitet i vår dataleverans. I rollen ansvarar du för;
Designa, implementera och underhålla gemensamma plattformskomponenter (t.ex. Airflow, dbt, Terraform, CI/CD pipelines) i GCP.
Skapa och förvalta interna utvecklingsverktyg, templates och ramverk som förenklar och standardiserar utveckling inom Data & Analytics.
Ansvara för plattformsnära uppgraderingar, migreringar och avveckling av verktyg och tjänster.
Samarbeta med arkitekter och säkerhetsspecialister för att säkerställa att plattformen uppfyller krav på säkerhet, efterlevnad och prestanda.
Utveckla och förvalta strukturer för feature requests, RFC-processer och andra sätt för användarna att påverka plattformens utveckling.
Etablera och följa upp på SLA:er och teknisk hälsa i plattformen.
Vara delaktig i roadmap-arbete, omvärldsbevakning och kontinuerlig förbättring av plattformens möjligheter.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har stor erfarenhet av att designa och implementera plattformskomponenter och infrastrukturlager. Du måste ha goda kunskaper i programmering i framförallt Python, Java och olika ramverk som används för att sätta upp relevanta plattformar såsom tex Airflow, dbt, mm. Vi ser även att du har erfarenhet av molnlösningar, gärna GCP.
Därför ska du välja ICA
På ICA satsar vi mycket på datadrivna lösningar och AI. Du kommer att befinna dig i händelsernas centrum och ha möjlighet att påverka och utveckla framtidens dataplattformar.
Vad händer nu?
Ansök med ett utförligt CV på svenska. Vi ser helst att det i ansökan syns vilka typer av projekt du har arbetat i och hur du har jobbat. Rekryterande chef är Javier Esteva, Manager Data Platform & Enablement. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Klara Himmelstrand på klara.himmelstrand@ica.se
. Ansök senast 2025-10-23, vi gör löpande urval.
Om ICA
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Tester kan förekomma i processen. Vi värnar om goda arbetsmiljöförhållanden med mål om helt rökfria arbetsplatser och tillämpar även drogtestning i samband med rekryteringen.
