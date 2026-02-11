Platform Engineer till globalt hälsotechbolag

Lynqa AB / Datajobb / Göteborg
2026-02-11


Vår kund är ett svenskt produktbolag med global räckvidd inom health tech. De driver världens ledande app inom sitt område med miljontals användare som dagligen förlitar sig på deras teknologi för att förbättra sin hälsa och livskvalitet.
Med stark produktfokus, startup-mentalitet och internationell framgång erbjuder de en miljö där du får tekniskt inflytande, möjlighet att arbeta med storskaliga system och chansen att göra verklig skillnad för människors välmående globalt.
Om rollen
Vi söker en Platform Engineer till deras Infrastructure-team i Göteborg. Du blir en del av ett team som utvecklar, bygger och underhåller de interna produkter, tjänster och plattformar som driver hela företagets tekniska infrastruktur.
Rollen spänner över backend-system, molninfrastruktur, interna verktyg och build/release-processer. Du arbetar med både modernisering av befintliga system och helt nya initiativ - alltid med fokus på att möjliggöra för produktteamen att leverera exceptionella användarupplevelser.
Arbetet sker från deras vackra kontor på 20:e våningen i Kineum-skyskrapan i Göteborg, där nära samarbete och teknisk excellens står i fokus.
Dina ansvarsområden
Utveckla och underhålla högkvalitativa backend-system i Python byggda för skalbarhet och prestanda

Utveckla och supportera interna webbaserade system som används av team i hela organisationen

Designa, deploya och drifta molnarkitekturer från grunden inklusive monitoring och observability

Äga datatransformationer såsom migrationer, omstrukturering och integrationer

Förbättra och utveckla build- och release-processer inklusive CI/CD-pipelines

Bidra till större tekniska initiativ som systembyten, refaktorering och modernisering av legacy-tjänster

Samarbeta nära andra utvecklare för att säkerställa att delade system förblir sunda, säkra och pålitliga

Skriva vältestad, underhållbar kod av hög kvalitet

Publiceringsdatum
2026-02-11

Kvalifikationer
Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom professionell mjukvaruutveckling

Stark erfarenhet av Python

Erfarenhet av att bygga backend-system som hanterar hög belastning, idealt med FastAPI

Praktisk erfarenhet av att designa, sätta upp och deploya molnarkitekturer från scratch inklusive monitoring och alerting, företrädesvis i Google Cloud

Hands-on erfarenhet av att sätta upp CI/CD-workflows, företrädesvis GitHub Actions

Vana att genomföra storskalig refaktorering och systemmodernisering

Goda testkunskaper och erfarenhet av automatiserad testning

Kandidatexamen inom datavetenskap, mjukvaruutveckling eller relaterat område, alternativt motsvarande erfarenhet

Flytande engelska i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av infrastructure as code, företrädesvis Terraform

Erfarenhet av NoSQL-databaser, idealt Google Datastore

Erfarenhet av webbutveckling, med React eller Next.js som plus

Erfarenhet av native mobilutveckling inklusive Swift för iOS eller Kotlin för Android

Kunskap om data engineering-workflows

Erfarenhet av att supportera och facilitera teamutveckling

Erfarenhet av RESTful API:er

Som person
Du trivs med att lösa djupa tekniska utmaningar som har verklig påverkan. Du gillar att både bygga och förbättra storskaliga system och vill ge produktteam möjlighet att röra sig snabbt genom solid, pålitlig infrastruktur.
Hos oss är det viktigare att du är nyfiken, driven och vill ta dig an nya utmaningar än att du kan allt från dag ett.
Varför du ska söka jobbet!
Arbeta med system i världsklass som används av miljontals användare dagligen

Teknisk bredd: backend, cloud infrastructure, DevOps, automation

Stöttande och stimulerande arbetsmiljö med kompetenta kollegor

Verklig impact - ditt arbete förbättrar människors hälsa globalt

Vackra kontorslokaler på 20:e våningen med utsikt över Göteborg

Balans mellan fokus och glädje där samarbete och trivsel värderas högt

Om anställningen
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning Start: Enligt överenskommelse Placering: Göteborg
Detta är en direktrekrytering, du blir anställd direkt av vårt klientföretag. Lynqa ansvarar för rekryteringsprocessen.
Om Lynqa
Lynqa är din karriärpartner inom tech. Vi arbetar med utvalda produktbolag och techteam i framkant - roller du sällan ser på vanliga jobbsajter. Hos oss får du snabb återkoppling, en personlig kontakt och tillgång till möjligheter innan de annonseras.
Nyfiken på vad som finns? Hör av dig till armin@jobbson.se
Lynqa - we connect people

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lynqa AB (org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Götgatan 10 (visa karta)
411 05  GÖTEBORG

Arbetsplats
Lynqa

